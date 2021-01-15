Какие курсы доллара и евро установили обменники 15 января

Источник материала: Tut.by

Доллар и евро дешевеют на торгах 15 января на Белорусской валютно-фондовой бирже. FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие курсы валют установили обменники.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

На торгах на Белорусской валютно-фондовой бирже доллар снизился на 0,31% — до 2,564 рубля, евро упал на 0,38% — до 3,1142 рубля, а российский рубль снизился на 0,09% — до 3,4884 рубля за 100 российских рублей. Данные на 10.32.

Выше всего курс продажи банками доллара — 2,61 рубля (Беларусбанк, РРБ-Банк, БПС-Сбербанк), а ниже всего — 2,569 рубля (Paritetbank), 2,57 рубля (Белорусский народный банк, БСБ Банк).

Уточним, что в разных обменниках одного банка могут отличаться курсы валют.

Выгоднее всего сдавать американскую валюту в Абсолютбанке, Белорусском народном банке, БСБ Банке — 2,567 рубля.

Курс продажи банками евро выше всего в Беларусбанке — 3,17 рубля, а ниже всего — в Paritetbank, Белорусском народном банке — 3,118 рубля.

Евро выгоднее всего сдавать в Беларусбанке — 3,12 рубля.