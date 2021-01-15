|
В Москве нашли дом, в котором было «прописано» 167 тысяч человек
Источник материала: Onliner
В российской столице обнаружился дом, в котором всего за 14 месяцев зарегистрировали около 167 тыс. человек. Речь идет о мигрантах, которых таким образом ставили на фиктивный учет. Преступную группу, организовавшую этот бизнес, будут судить.
Как
Сообщается, что за услуги «резинового» дома обвиняемые получали от 2,5 тыс. до 5 тыс. рублей с каждого человека. Таким образом, они могли заработать до 850 млн российских рублей (около $11,3 млн). Двое злоумышленников согласились сотрудничать со следствием, но организатор преступной схемы находится в розыске.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В российской столице обнаружился дом, в котором всего за 14 месяцев зарегистрировали около 167 тыс. человек. Речь идет о мигрантах, которых таким образом ставили на...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)