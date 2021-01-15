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В Москве нашли дом, в котором было «прописано» 167 тысяч человек

15.01.2021 11:35 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В российской столице обнаружился дом, в котором всего за 14 месяцев зарегистрировали около 167 тыс. человек. Речь идет о мигрантах, которых таким образом ставили на фиктивный учет. Преступную группу, организовавшую этот бизнес, будут судить.

Как сообщается на сайте городской прокуратуры, иностранных граждан регистрировали коммерческие организации и индивидуальный предприниматель в здании, расположенном на проспекте 40-летия Октября в московском районе Люблино. С сентября 2018 года по ноябрь 2019-го, по данным следствия, преступная группа таким образом оформила учет для 167 тыс. мигрантов.

Сообщается, что за услуги «резинового» дома обвиняемые получали от 2,5 тыс. до 5 тыс. рублей с каждого человека. Таким образом, они могли заработать до 850 млн российских рублей (около $11,3 млн). Двое злоумышленников согласились сотрудничать со следствием, но организатор преступной схемы находится в розыске.

 
 
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В российской столице обнаружился дом, в котором всего за 14 месяцев зарегистрировали около 167 тыс. человек. Речь идет о мигрантах, которых таким образом ставили на...
 
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