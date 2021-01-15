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Samsung объяснила, зачем убрала зарядку из комплекта Galaxy S21

15.01.2021 11:35 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

На официальном сайте Samsung появилась секция с вопросами и ответами на самые популярные вопросы. Один из них посвящен исчезновению зарядки из комплекта нового флагмана Galaxy S21. Кажется, так теперь будет со всеми новыми моделями.

Samsung отмечает, что заметила приверженность своих покупателей к переработке, использованию старых аксессуаров.

— Чтобы поддержать наше сообщество Galaxy в этом путешествии, мы решили убрать вилки зарядного устройства и наушников в нашей последней линейке смартфонов Galaxy.

Мы считаем, что постепенное удаление зарядного устройства и наушников из упаковки устройства может помочь решить проблемы устойчивого потребления и снять любое давление, которое могут испытывать потребители в связи с постоянным получением ненужных аксессуаров для зарядного устройства с новыми телефонами.

Мы также внедряем стандартизированные порты зарядки типа USB-C с 2017 года, поэтому старые зарядные устройства все еще могут быть совместимы с нашими новейшими моделями Galaxy.

Смартфон Samsung Galaxy S21 5G 8GB/256GB (фиолетовый фантом)
Android, экран 6.2" AMOLED (1080x2400), Exynos 2100, ОЗУ 8 ГБ, флэш-память 256 ГБ, камера 64 Мп, аккумулятор 4000 мАч, 2 SIM
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На официальном сайте Samsung появилась секция с вопросами и ответами на самые популярные вопросы. Один из них посвящен исчезновению зарядки из комплекта нового...
 
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