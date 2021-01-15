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Samsung объяснила, зачем убрала зарядку из комплекта Galaxy S21
Источник материала: Onliner
На официальном сайте Samsung появилась секция с вопросами и ответами на самые популярные вопросы. Один из них
Samsung отмечает, что заметила приверженность своих покупателей к переработке, использованию старых аксессуаров.
— Чтобы поддержать наше сообщество Galaxy в этом путешествии, мы решили убрать вилки зарядного устройства и наушников в нашей последней линейке смартфонов Galaxy.
Мы считаем, что постепенное удаление зарядного устройства и наушников из упаковки устройства может помочь решить проблемы устойчивого потребления и снять любое давление, которое могут испытывать потребители в связи с постоянным получением ненужных аксессуаров для зарядного устройства с новыми телефонами.
Мы также внедряем стандартизированные порты зарядки типа USB-C с 2017 года, поэтому старые зарядные устройства все еще могут быть совместимы с нашими новейшими моделями Galaxy.
Android, экран 6.2" AMOLED (1080x2400), Exynos 2100, ОЗУ 8 ГБ, флэш-память 256 ГБ, камера 64 Мп, аккумулятор 4000 мАч, 2 SIM
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На официальном сайте Samsung появилась секция с вопросами и ответами на самые популярные вопросы. Один из них посвящен исчезновению зарядки из комплекта нового...
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