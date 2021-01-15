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Авария на Денисовской: уходя от столкновения, Citroen сбил светофор на разделительной полосе (видео)

15.01.2021 11:35 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В ГАИ Минска сообщили о дорожно-транспортном происшествии, которое случилось на улице Денисовской. Участвовали автомобили Volkswagen и Citroen, досталось также светофору на разделительной полосе.

— По предварительной информации, водитель автомобиля Volkswagen (2001 года рождения) двигался по улице Денисовской со стороны улицы Аэродромной в направлении улицы Маяковского. При перестроении он не предоставил преимущество автомобилю Citroen, которым управлял водитель 1986 года рождения, вынудив того прибегнуть к экстренному торможению и изменению направления движения, — рассказали в Госавтоинспекции.

В результате Citroen выехал на разделительную полосу и совершил наезд на светофорный объект.

— В ДТП пострадавших нет, автомобиль получил механические повреждения. Проводится проверка, — добавили в ГАИ.

Госавтоинспекция напоминает о том, что при перестроении водитель должен уступить дорогу транспортным средствам, движущимся попутно без изменения направления движения.

Авария на Денисовской: уходя от столкновения, Citroen сбил светофор на разделительной полосе (видео)
Авария на Денисовской: уходя от столкновения, Citroen сбил светофор на разделительной полосе (видео)

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Теги: Минск
 
 
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В ГАИ Минска сообщили о дорожно-транспортном происшествии, которое случилось на улице Денисовской. Участвовали автомобили Volkswagen и Citroen, досталось также светофору...
 
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