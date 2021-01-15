Слив дня от BYPOL: про смерть Тарайковского, оружие и дальнейшие планы силовиков. МВД пока не комментирует

Источник материала: Onliner

Сегодня на YouTube-канале объединения силовиков Беларуси появилась 12-минутная аудиозапись. На ней слышен голос, похожий на голос нынешнего заместителя министра, а ранее главы ГУБОПиК Николая Карпенкова (подтвердить или опровергнуть эту информацию на данный момент невозможно). На записи обсуждается информация про оружие, которое появилось у белорусских силовиков, речь идет о смерти Тарайковского, а также о том, какие методы силовики будут применять в отношении протестующих. Публикуем самые важные моменты. Также мы позвонили в МВД, чтобы уточнить, был ли такой разговор, или это фейк.

Когда сделана запись, точно не известно. Но скорее всего, в конце октября, так как в записи звучит фраза: «Поэтому министром назначен Кубраков Иван Владимирович, генерал-майор, сегодня ему вручили погоны генерал-лейтенанта». Погоны генерал-лейтенанта нынешнему министру МВД Ивану Кубракову вручили 30 октября прошлого года.

В начале записи речь идет про новое оружие, которое белорусские силовики получили на вооружение из России, — это пистолет Ярыгина. Дальше голос рассказывает о преимуществах, плюсах и минусах этого пистолета.

— И даже если, получается, взять заряженным… не надо, не стреляет, то он на предохранителе стоит. А если, получается, разрядить, соответственно [неразборчиво], было ощущение, что, может быть, вообще это травматическое оружие, — продолжает голос. — Мы, получается, взяли вчера коробку картонную. В четыре ряда ее сложили, поставили на стул [неразборчиво], получается, взяли и испытали. Получается, картонная коробка насквозь и стул насквозь, получается, и понятно, чего умер этот пьяница и дебил, как его?

Слышен чей-то голос, который называет фамилию: «Тарайковский».

— Да, Тарайковский, да, пьяница и дебил. Он умер, конечно, от резиновой пули, которая прилетела ему в грудь. Он стоял там в майке, и, я думаю, что с обратной стороны майки она не застрянет, — продолжил голос.

Дальше он рассказывает, что за описанным оружием белорусские силовики обратились к российским.

— Сказали, что нам не хватает, получается, травматического оружия. Что нам в основном, получается, приходится задачи решать резиновой палкой или кулаком. Где-то за этим, в исключение, получается, применять светозвуковые гранаты, где-то идти на определенные хитрости по разблокированию дорог. Но необходимо, конечно, нам травматическое оружие, — говорит голос.

— И вот, получается, по указанию главы государства приобретено, получается, 100 пистолетов: 30 пошли в СОБР, 20 пошли в «Алмаз», а 50 пистолетов передали нам, — отмечается на аудио. — Если куда-то группа выезжает, на несложное самое, как у нас было, что выехал Аликевич, нужно было задержать этого дебила, который на мотоцикле ездит, и там произошла ситуация, где его «разбили». Прекрасно, получается, нужны были два-три таких пистолета. Поэтому на особо сложные задания я, как начальник, принимаю решение о дополнительной [неразборчиво], мощь неимоверная у него.

О «лагерях»

– Создается база данных. В этой базе данных — кто попал второй раз, тот должен там и остаться. Сказано разработать, сделать лагерь, сделать лагерь, ну не для военнопленных, не для интернированных даже, а лагерь для особо «острокопытных», такой для отселения. И поставить колючую проволоку, получается, по периметру. Два помещения сделать: топка — этаж, кормили — этаж, чтобы работали. Но там их держать, пока все не успокоится, – отмечает голос.

О применении оружия

Кроме этого, на аудиозаписи идет речь о том, каким образом и в каких случаях силовикам стоит применять оружие.

– Поэтому, как президент говорил, что если прет на тебя, если прет на тебя — применяй оружие, получается, вот нелетальное. В упор: по ногам, в живот, по яйцам. Чтобы понял, что он сотворил, и что наделал, когда придет в сознание. Ну нанесите ему что-то в таком, ну, виде: либо покалечить, либо изувечить, либо убить. Применять оружие ему прямо в лоб, прямо в лоб, прямо в лицо, прямо туда, после чего он уже никогда, получается, не вернется в то состояние, в котором он находился, – говорит голос. – Ну, откачают, так откачают. Не будет у него половины головного мозга, ну, туда ему и дорога. Потому что, в основном, все те, кто выходит на улицы на данный момент поучаствовать в рельсовой войне, получается, те, которые блокируют дороги, нападают на милиционеров, бросают коктейли «Молотова» — те же террористы. Это лишние люди в нашей стране.

(...)

– Пришло время, когда, получается, ни один сотрудник правоохранительных органов даже, получается, омоновец, не должен выходить на массовые беспорядки, не имея с собой огнестрельного оружия. Поэтому пришло другое время. Время, получается, жестких действий с оглядкой на, скажем так, политические моменты, так как мы, получается, страна, которая интегрирована в мировое сообщество, и обязана соблюдать ряд определенных действий для того, чтобы мы не выглядели как изгои — вот это время, оно закончилось. Наступило другое время, и это время, получается, требует более молодых, более решительных людей, которые через себя переступили.

И самое главное, самое главное — в коллективах есть руководители, и эти руководители, получается, если найти самую соль в словах министра, эти руководители не должны подвести, как есть среди нашего личного состава, среди нас. Чтобы все были живы, здоровы, выполнили задачи, навели порядок и приступили к своей дальнейшей повседневной работе.

(…)

О спецсредствах

Как говорил дедушка Ленин: в стране только одна сторона имеет право применять оружие — это государство. Все остальные, кто за оружие возьмется — это бандиты. Бандиты и террористы, и отношение к ним должно быть таким.

Те указания, что только краской, только с газом и никак иначе, и не поливать, а получается, эта машина (скорее всего, речь идет про водомет – прим. Onliner) она по своим технических характеристикам в одну секунду перебрасывает 200 литров воды. Вот, в нужную точку. Это вот, считай, что бочка полетела в твою сторону. То удар такой, что вот если человек находится недалеко или вот напротив столба или в толпе, то его может прямо размазать, (неразборчиво) то только таким образом применять. И обязательно с газом, обязательно с газом!

(…)

Главой государства мы прикрыты со всех сторон в плане применения оружия. Безумно, говорит, сразу, говорит, конечно, из оружия лупить не надо. Надо, говорит, дать человеку шанс в этой ситуации, чтобы он осознал. Но, а если нет, если нет, тогда, получается, уже рубануть, так рубануть! Потому что время такое, не цветная революция — гибридная война.

О наградах

– И если мы не устоим, следующий повод будет связан с Российской Федерацией, Российской Федерацией, развал пойдет ее, и тогда, говорит, мало чего от этой Беларуси останется: поделят между Литвой, между Украиной и между Польшей. Поэтому не зря министр говорил: все держится на органах внутренних и ряде подразделений — внутренние войска, ГУВД, ОМОН, наше подразделение и розыск с нами. Вот, в принципе, кратко, – говорит голос. – Сказал, что всех наградят. Сказал, что если даже будут тысячи наград, то тех, кто получается, будут в прямых столкновениях, наградить орденом «За личное мужество». Тех, кто был, получается, был в столкновениях, выполнял задачи, стойко переносил тяготы и лишения, представить к награждению медалью «За отличие в охране общественного порядка». Даже если, говорит, это будут тысячи, я, говорит, эти награды подпишу. Вот, в принципе, то, что сегодня президент говорил.

Официально

За комментарием по поводу аудиозаписи Onliner обратился в МВД. Там заявили, что пока официальных комментариев по этому поводу нет. Будут ли они, пока непонятно.

— Вы все увидите на нашем Telegram-канале, — отметила официальный представитель МВД Беларуси Ольга Чемоданова.

(будет дополнено)