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Утром 15 января евро открывает торги уже шестым падением подряд до минимума за 25 дней

15.01.2021 11:41 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Утром 15 января евро открывает торги уже шестым падением подряд до минимума за 25 дней
Иллюстративное фото
За последние семь торгов евро дешевеет уже шестой раз. Доллар опять дорожает, но стоимость корзины валют пока остаётся без изменений на максимуме за 10 дней.

Белорусская валютно-фондовая биржа


По информации banki24.by на 10:25:

Курс доллара на момент написания новости ещё не изменился и остался на уровне вчерашнего закрытия 2,5721 BYN/USD.

Объём сделок с долларом на бирже составил всего 40 тысяч долларов. С ростом объёмов стоимость доллара изменится.

Курс евро упал на 0,0119 BYN до 3,1142 BYN/EUR — минимума за 25 дней. Евро уверенно дешевеет уже шестой раз подряд. Его стоимость за это время упала на 0,0561 BYN.

Курс российского рубля опустился на 0,0034 BYN до 3,4882 BYN/100 RUB.

Московская биржа


Доллар подешевел до 73,60 российских рублей утром на бирже в Москве, курс евро опустился до 89,38 российских рублей.

Сегодня анк России начинает закупать валюту в закрома Минфина в рамках бюджетного правила на общую сумму 106,3 млрд рублей.

Каждый день ЦБ будет покупать валюту на бирже на 7,1 млрд рублей ($90-$100 млн). В таком режиме Центробанк РФ будет работать до 4 февраля.

К покупкам валюты ЦБ и Минфин приступают впервые за 10 месяцев. В середине марта 2020 Центробанк РФ начал спасать рубль, продавая валюту из резервов. За март—май было продано 7,1 млрд долларов.

В общей сложности за март—декабрь Банк России вылил на рынок почти 18 млрд долларов.
 
Теги: Курсы валют
 
 
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Курс доллара на момент написания новости ещё не изменился.
 
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