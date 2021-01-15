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Утром 15 января евро открывает торги уже шестым падением подряд до минимума за 25 дней
Источник материала: UDF
Иллюстративное фото
Белорусская валютно-фондовая биржа
По информации
Курс доллара на момент написания новости ещё не изменился и остался на уровне вчерашнего закрытия 2,5721 BYN/USD.
Объём сделок с долларом на бирже составил всего 40 тысяч долларов. С ростом объёмов стоимость доллара изменится.
Курс евро упал на 0,0119 BYN до 3,1142 BYN/EUR — минимума за 25 дней. Евро уверенно дешевеет уже шестой раз подряд. Его стоимость за это время упала на 0,0561 BYN.
Курс российского рубля опустился на 0,0034 BYN до 3,4882 BYN/100 RUB.
Московская биржа
Доллар подешевел до 73,60 российских рублей утром на бирже в Москве, курс евро опустился до 89,38 российских рублей.
Сегодня анк России начинает закупать валюту в закрома Минфина в рамках бюджетного правила на общую сумму 106,3 млрд рублей.
Каждый день ЦБ будет покупать валюту на бирже на 7,1 млрд рублей ($90-$100 млн). В таком режиме Центробанк РФ будет работать до 4 февраля.
К покупкам валюты ЦБ и Минфин приступают впервые за 10 месяцев. В середине марта 2020 Центробанк РФ начал спасать рубль, продавая валюту из резервов. За март—май было продано 7,1 млрд долларов.
В общей сложности за март—декабрь Банк России вылил на рынок почти 18 млрд долларов.
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Курс доллара на момент написания новости ещё не изменился.
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