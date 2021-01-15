ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Латушко и Стрижак – о записи с голосом, похожим на Карпенкова: «Если мы остановимся, то они уничтожат всех»

15.01.2021 — Разное | Салiдарнасць  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Салiдарнасць

Собираем реакцию лидеров мнений на очередную запись, опубликованную инициативой BYPOL, где человек с голосом, похожим на экс-руководителя ГУБОПиК, а теперь замминистра внутренних дел Николая Карпенкова, рассказывает, от какого оружия погиб Александр Тарайковский, а также что делать с протестующими.

Латушко и Стрижак – о записи с голосом, похожим на Карпенкова: «Если мы остановимся, то они уничтожат всех»

Карпенков (в белой рубашке) во время одного из маршей недалеко от входа в здание, где расположен ГУБОПиК МВД. Фото Onliner.by

Андрей Стрижак, сооснователь BYSOL: «Часто слышу вопрос, откуда у нас берутся силы продолжать свою работу – из понимания, что если мы остановимся, то они уничтожат всех».

Павел Латушко, руководитель НАУ: «После заявлений ни у кого не останется ни малейших сомнений: все злодеяния в Беларуси творятся по приказу Лукашенко и с его ведома. Он прямо называет основную задачу милиции – нет, это не защита народа, а защита нелегитимного и его семьи…

Карпенков признает, что Александра Тарайковского застрелили силовики. Участников протестов называет лишними людьми и на полном серьезе обещает, что для них построят специальный лагерь для отселения, который обнесут колючей проволокой.

Мы передадим эту запись в Совбез ООН, Совет ЕС, ОБСЕ, Совет Европы, отдельно – официальным властям России и США».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Собираем реакцию лидеров мнений на очередную запись, опубликованную инициативой BYPOL.
 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенко советует Нацбанку искать валютную ликвидность на азиатском рынке
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

14.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
15.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by