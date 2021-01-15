Латушко и Стрижак – о записи с голосом, похожим на Карпенкова: «Если мы остановимся, то они уничтожат всех»

Источник материала: Салiдарнасць

Собираем реакцию лидеров мнений на очередную запись, опубликованную инициативой BYPOL , где человек с голосом, похожим на экс-руководителя ГУБОПиК, а теперь замминистра внутренних дел Николая Карпенкова, рассказывает, от какого оружия погиб Александр Тарайковский, а также что делать с протестующими.





Карпенков (в белой рубашке) во время одного из маршей недалеко от входа в здание, где расположен ГУБОПиК МВД. Фото Onliner.by

Андрей Стрижак , сооснователь BYSOL: «Часто слышу вопрос, откуда у нас берутся силы продолжать свою работу – из понимания, что если мы остановимся, то они уничтожат всех».

Павел Латушко , руководитель НАУ: «После заявлений ни у кого не останется ни малейших сомнений: все злодеяния в Беларуси творятся по приказу Лукашенко и с его ведома. Он прямо называет основную задачу милиции – нет, это не защита народа, а защита нелегитимного и его семьи…

Карпенков признает, что Александра Тарайковского застрелили силовики. Участников протестов называет лишними людьми и на полном серьезе обещает, что для них построят специальный лагерь для отселения, который обнесут колючей проволокой.

Мы передадим эту запись в Совбез ООН, Совет ЕС, ОБСЕ, Совет Европы, отдельно – официальным властям России и США».