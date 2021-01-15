Посольство США озабочено обыском в агентстве БелаПАН

Источник материала: АФН

Посольство США в Беларуси высказало обеспокоенность обыском в агентстве БелаПАН и арестом журналиста Андрея Александрова.

«Мы глубоко обеспокоены продолжающимся преследованием белорусских независимых СМИ, которые просто делают свою работу, беспристрастно рассказывая своим согражданам о происходящем. Арест Андрея Александрова на этой неделе и вчерашний рейд на информационное агентство БелаПАН в поисках сомнительных оправданий его ареста являются еще одним свидетельством того, что власти по-прежнему склонны манипулировать законом в своих политических целях», - говорится в заявлении посольства.

«Сильные независимые средства массовой информации, свободный обмен информацией и доступ к ней являются правом белорусского народа и очень важны для современного открытого общества. Мы снова призываем власти Беларуси к защите и обеспечению основных свобод, в первую очередь свободы собраний, слова и печати. Белорусский народ заслуживает лучшего будущего», - подчеркивается в заявлении.