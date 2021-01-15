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Прощальное послание молодой жены Грачевского потрясло поклонников

15.01.2021 11:57 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Смерть кинорежиссера Бориса Грачевского шокировала его супругу Екатерину Белоцерковскую: 35-летняя актриса опубликовала эмоциональное признание в сети.

© Sputnik / Нина Зотина
Умер худрук "Ералаша" Борис Грачевский

Знаменитого худрука "Ералаша" не стало в ночь с 14 на 15 января. Долгое время Грачевский боролся с COVID-19: с конца декабря 2020 года его несколько раз вводили в состояние медикаментозной комы. Режиссер не падал духом до самого конца: публиковал оптимистичные снимки с больничной палаты и даже общался с родными по телефону. Но врачи так и не смогли спасти 71-летнего артиста.

Как сообщило издание StarHit, болезнь Грачевского и его смерть нанесли большой удар молодой супруге знаменитости: Екатерина Белоцерковская опубликовала прощальный, разрывающий сердце пост в Instagram.

Под ярким снимком счастливого и улыбающегося возлюбленного вдова написала: "Ты жив во мне и своих детях".

По словам друга семьи, Белоцерковская была рядом с мужем и в момент его трагического ухода, даже несмотря на то, что ее не пустили в реанимацию.

"Она смотрела на мужа через стекло. Медики не давали никаких прогнозов, ничего не говорили: не обнадеживали, но и не пугали. В этой болезни невозможно ничего предвидеть. А потом стало совсем плохо", – отметил источник.

Оказалось, что актриса также переболела – у вдовы COVID-19 прошел в легкой форме.

Напомним, что Екатерина – третья жена Грачевского. У пары подрастает наследник Филипп. Мальчик родился в апреле 2020 года.

 
 
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Эмоциональное сообщение избранницы артиста, опубликованное в Instagram, разбило сердца поклонников и коллег покойного худрука "Ералаша".
 
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