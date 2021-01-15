Два года колонии - за оплеуху для пропагандиста БТ

Радыё Свабода ». Его обвинили по двум статьям Уголовного кодекса: ч. 1 ст. 339 (Хулиганство) и ч. 1 ст. 342 (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них), пишет «».





Судья Елена Живица полностью удовлетворила просьбу государственного обвинителя, который посчитал вину Ломоносова доказанной и попросил наказать его двумя годами колонии общего режима.





Потерпевший телеоператор БТ Иван Мартынович на оглашение приговора не явился. Вчера во время заседания он просил не применять к Ломоносову наказание, связанное с лишением свободы. Он сказал, что у него нет материальных претензий.





В последнем слове Вячеслав Ломоносов еще раз извинился перед телеоператором БТ Иваном Мартыновичем, сказал, что ему стыдно за свой поступок, тем более что телеоператор Иван Мартынович его коллега, «человек с телевидения».





Вячеслав сказал, что работал на телевидении 24 года и любит свою работу. Он упомянул, что во время президентских выборов записывал выступления кандидатов и выпускал в прямом эфире их дебаты. Так же работал на парламентских выборах, на параде, а в последние годы ему было доверено делать живые трансляции с пасхальной и Рождественской служб, которые показывали в СНГ.





«Мне было больно 25-го (при задержании 25 октября на марше Вячеслава сильно избили омоновцы, сломали три ребра и палец. — РС), но гораздо больнее, что перед самым Новым годом от ковида умерла моя теща. Она мне стала второй матерью, и я не смог проститься с ней и поддержать семью в трудную минуту».





Ломоносов сказал, что искренне раскаивается и просил суд не применять наказание, связанное с лишением свободы.