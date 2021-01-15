Угнали 20 авто на миллион евро. В Германии задержали автоворов из Калинковичей

Источник материала: Tut.by

На днях полиция Бранденбурга задержала троих автоворов из Беларуси, сообщили в МВД.

Фото: vsemee.kz

Полицейские задержали угонщиков прямо в момент их очередного криминального дела. Один из них на угнанном BMW X5 во время погони протаранил полицейский кордон и скрылся в лесу. Позже с помощью вертолета и служебных собак мужчину нашли и задержали. Двоих соучастников «взяли» в машинах сопровождения, на которых те «прикрывали» на маршруте движения угнанный кроссовер.

Задержанными оказались ранее не судимые безработные жители Калинковичей. Автоугонами молодые люди промышляли несколько месяцев. Известно, что с сентября прошлого года они успели похитить 20 авто общей стоимостью более миллиона евро. Ворованные машины сбывали в странах Евросоюза и СНГ.

В автомобилях задержанных обнаружены специальные технические устройства — так называемые удочки, с помощью которых совершаются хищения машин, оборудованных системой бесключевого доступа. «Удочка» играет роль ретранслятора, который позволяет считывать сигнал с ключа и, усилив его, передать (ретранслировать) на расстояние до двух километров.