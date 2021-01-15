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«Вызвала обратный эффект». Стратком НАТО опубликовал доклад о блокировках интернета в Беларуси
Источник материала: Tut.by
Центр передового опыта НАТО в области стратегической коммуникации (NATO StratCom Centre of Excellence)
Команда экспертов iSANS пришла к выводу, что блокировка Интернета должна была подавить недовольство людей, а в итоге «вызвала обратный эффект и привела не только к ускорению революционной ситуации, но и к серьезным экономическим потерям».
В начале доклада эксперты отмечают, что мессенджер Telegram являлся мощным инструментом объединения и распространения информации еще до начала президентских выборов в Беларуси. Поэтому, по их мнению, отключение интернета могло быть спровоцировано «окружением Лукашенко», чтобы лишить граждан возможности «координировать мирные протесты» и предотвратить распространение фото- и видеоматериалов от журналистов и обычных граждан со свидетельствами насилия со стороны силовых структур.
В качестве доводов в пользу своей теории о причастности властей к блокировке эксперты упоминают несколько случаев кратковременных проблем с доступом в интернет до августа, а именно, в июне и июле (подробнее об этом можете почитать в нашем
Еще в августе технические специалисты
Как бы там ни было, на протяжении почти что четырех дней белорусы столкнулись с «серьезным нарушением доступа в интернет из-за общенациональной блокировки SSL-трафика», вследствие чего выросло число пользователей VPN и proxy-серверов — так, за первые четыре дня количество пользователей Psiphon в Беларуси составило 1,76 миллиона.
Причем, как отмечается в докладе, на протяжении блэкаута GSM и стационарная связь были доступны во всех городах, кроме Пинска.
Каждый день без интернета обходился стране в 56 миллионов долларов (согласно подсчетам неправительственной организации NetBlocks). Также это спровоцировало массовое возмущение как представителей ИТ-бизнеса, написавших открытое письмо с требованием прекратить насилие, так и обычных граждан.
В итоге люди все равно узнали о произошедшем — но не постепенно, а разом, в «концентрированном виде», когда вернулся доступ в интернет.
Таким образом, авторы доклада считают, что «сопутствующие экономические потери, полная остановка цифровой экономики, и инфраструктурный хаос, который парализовал работу государства как института», и вынудили «спецслужбы Беларуси» восстановить публичный доступ к интернету на четвертый день протестов.
«Несмотря на подтвержденную в августе 2020 устойчивость жителей Беларуси к блокировкам интернета, команда iSANS рекомендует осуществить тестирование технологий низкоорбитального спутникового интернета (Kuiper / OneWeb / StarLink) над территорией Беларуси для дальнейшего использования и продвинутого тестирования сервисов satellite internet constellation в случае новых попыток блокировки доступа со стороны действующего руководства республики», — отмечается в докладе.
Однако со своей стороны заметим — даже если Илон Маск предоставит белорусам интернет StarLink, скорее всего, мы не сможем им воспользоваться без участия властей. Бывший инженер ракетно-космического завода им. Хруничева Илья Харламов
Использование частот страны со спутника без согласия Международного союза электросвязи (учреждение при ООН) — это серьезное нарушение, почти то же самое, что и пролет самолетов над территорией страны. Так что страна может пожаловаться в МСЭ, и спутники Starlink будут вынуждены отключать приемопередатчики сигналов при пролете над ней. В противном случае страна имеет полное право применять любые меры, вплоть до сбития спутников.
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Почему могли вренуть доступ в Сеть, и почему спутники Илона Маска нам не помогут.
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