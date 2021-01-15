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Французский мотогонщик Шерпен умер от полученных на этапе «Дакара» травм
Источник материала: Tut.by
Французский мотогонщик Пьер Шерпен скончался в возрасте 52 лет от травм, полученных на этапе ралли-марафона «Дакар», пишет
Шерпен попал в аварию 10 января во время седьмого этапа «Дакара», получив серьезную травму головы после падения. Мотогонщика экстренно доставили в больницу, где он был введен в искусственную кому.
«Покойся с миром в этом необъятном ощущении свободы, которое так тебя привлекало и ковало твою личность. Пьер покинул нас после острой лихорадки, вероятно, вызванной повреждениями мозга, в медицинском самолете, который доставил его в Ле Бурже (пригород Парижа. — Прим. ТАСС). Реаниматолог на борту не смог ему помочь», — говорится в сообщении команды Шерпена Heros des Belles-Motos в
Шерпен стал 31-м участником «Дакара», погибшим от травм, полученных во время ралли-рейда. Предыдущий смертельный случай был зафиксирован в 2020 году, когда на территории Саудовской Аравии погиб нидерландский мотогонщик Эдвин Стравер. «Дакар» 2020 года стал первым ралли с 2007-го, когда погибли сразу двое участников, до Стравера
Шерпен в четвертый раз участвовал в «Дакаре», лучший результат в ралли-марафоне он показал в 2012 году, когда финишировал 84-м.
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Шерпен в четвертый раз участвовал в «Дакаре», лучший результат в ралли-марафоне он показал в 2012 году, когда финишировал 84-м.
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