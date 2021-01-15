На валютных вкладах от года можно заработать не более 2,3% в год: собрали все варианты

Источник материала: Tut.by

Для тех, кто рассматривает банковский депозит для долгосрочных накоплений, FINANCE.TUT.BY собрал самые выгодные вклады в долларах и евро начала 2021-го года. Спойлер: ставки остались «прошлогодними».



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Мы отобрали по 5 лучших вкладов в долларах и евро в каждой из четырех категорий: вклады на 1 год и на 2−3 года, отзывные и безотзывные вклады. От каждого банка в каждую категорию выбрано по одному вкладу. В случаях, если вкладов со ставкой отсечения больше одного, в обзор включались все предложения по данной ставке. Вклады в таблице отсортированы по доходности в долларах и алфавиту. Первоначальный взнос на вклад не должен превышать 1000 долларов и евро. Данные актуальны по состоянию на 18.00, 14 января.

Безотзывные вклады на 1 год

В первой половине января самая высокая ставка по депозитам на год оставалась неизменной и достигала 2,3% по доллару и 1,3% по вкладам в евро. Но теперь вкладов с лучшей доходностью стало чуть больше — Идея Банк увеличил ставки до максимальной планки на рынке.

За исключением процентной ставки вклады различаются по ряду критериев: наличие капитализации, возможность пополнения, а также требованиям к первоначальному взносу и сумме пополнений.

Если выбирать вклад с возможностью пополнения, то самые широкие возможности — в Цептер Банке . Самыми доступными вариантами по сумме первоначального взноса будут вклады Идея Банка (от 20 долларов), Банка Решение и Белагропромбанка (от 25 долларов). Все банки, кроме Цептер Банка и Франсабанка , предлагают вклады с капитализацией. А в Идея Банке начисленные проценты будут капитализироваться еженедельно.

Банк, вклад Ставка (тип), срок, мин. сумма, пополнение, капитализация РРБ-Банк,

Безотзывный на 13 месяцев 2,3% в USD и 1,3% в EUR (фиксированная); 13 месяцев; от 100 USD/EUR; нет; да БНБ-Банк,

Вклад в будущее 2−2,3% в USD (фиксированная); 14 месяцев; от 250 USD; нет; да Банк БелВЭБ,

Сберегательный вкл@д 2,3% в USD и 1,3% в EUR (фиксированная); 13 месяцев; от 50 USD/EUR; да, кроме последних 12 месяцев; да Банк Дабрабыт,

Шчодры 2,3% онлайн и 2,2% офлайн в USD и 1,3% в EUR (фиксированная); 13 месяцев; от 50 USD/EUR -офлайн, от 5 USD/EUR онлайн; да, первый месяц; да Банк Решение,

Online-решение 2,3% в USD и 1,3% в EUR (фиксированная); 13 месяцев; от 25 USD/EUR; нет; да Белагропромбанк,

Плюс к стабильности 2,3% в USD и 1,3% в EUR (фиксированная); 370 дней; от 25 USD/EUR; нет; да Беларусбанк,

Классик 2,3% в USD (фиксированная); 13 и 18 месяцев; от 100 USD; да, кроме последних 12 месяцев; да БТА Банк,

Я надежен 2,3% в USD и 1,3% в EUR (фиксированная); 13 месяцев; от 50 USD; да, первый месяц; да Идея Банк,

Валютный фирменный 2,2−2,3% (+1,1 п. п) в USD и 1,3% в EUR (фиксированная); 370 дней; от 20 USD/EUR; нет; да, еженедельная Paritetbank,

Клевер 2,3% в USD и 1,3% в EUR (фиксированная); 13 месяцев; от 1000 USD/EUR; нет; да Технобанк,

Отличный 2,3% в USD и 1,3% в EUR (фиксированная); 367 дней; от 100 USD/EUR; нет; да Франсабанк,

Верный расчёт плюс 2,3% в USD и 1,3% в EUR (фиксированная); 385 дней; от 100 USD/EUR; нет; нет Цептер Банк,

Цептер Smart Люкс 2,3% в USD и 1,3% в EUR (фиксированная); 370 дней; от 50 USD/EUR; да, от 20 USD/EUR; нет

Банк, вклад Ставка (тип), срок, мин. сумма, пополнение, капитализация РРБ-Банк,

Безотзывный на 13 месяцев 2,3% в USD и 1,3% в EUR (фиксированная); 13 месяцев; от 100 USD/EUR; нет; да БНБ-Банк,

Вклад в будущее 2−2,3% в USD (фиксированная); 14 месяцев; от 250 USD; нет; да Банк БелВЭБ,

Сберегательный вкл@д 2,3% в USD и 1,3% в EUR (фиксированная); 13 месяцев; от 50 USD/EUR; да, кроме последних 12 месяцев; да Банк Дабрабыт,

Шчодры 2,3% онлайн и 2,2% офлайн в USD и 1,3% в EUR (фиксированная); 13 месяцев; от 50 USD/EUR -офлайн, от 5 USD/EUR онлайн; да, первый месяц; да Банк Решение,

Online-решение 2,3% в USD и 1,3% в EUR (фиксированная); 13 месяцев; от 25 USD/EUR; нет; да Белагропромбанк,

Плюс к стабильности 2,3% в USD и 1,3% в EUR (фиксированная); 370 дней; от 25 USD/EUR; нет; да Беларусбанк,

Классик 2,3% в USD (фиксированная); 13 и 18 месяцев; от 100 USD; да, кроме последних 12 месяцев; да БТА Банк,

Я надежен 2,3% в USD и 1,3% в EUR (фиксированная); 13 месяцев; от 50 USD; да, первый месяц; да Идея Банк,

Валютный фирменный 2,2−2,3% (+1,1 п. п) в USD и 1,3% в EUR (фиксированная); 370 дней; от 20 USD/EUR; нет; да, еженедельная Paritetbank,

Клевер 2,3% в USD и 1,3% в EUR (фиксированная); 13 месяцев; от 1000 USD/EUR; нет; да Технобанк,

Отличный 2,3% в USD и 1,3% в EUR (фиксированная); 367 дней; от 100 USD/EUR; нет; да Франсабанк,

Верный расчёт плюс 2,3% в USD и 1,3% в EUR (фиксированная); 385 дней; от 100 USD/EUR; нет; нет Цептер Банк,

Цептер Smart Люкс 2,3% в USD и 1,3% в EUR (фиксированная); 370 дней; от 50 USD/EUR; да, от 20 USD/EUR; нет

Самая низкая ставка в этом сегменте находится на уровне 0,5%.

Отзывные вклады на 1 год

Если может возникнуть необходимость закрыть вклад досрочно, то будут актуальны отзывные депозиты. Ставки по ним в несколько раз ниже их безотзывных аналогов и не превышают 0,75% по доллару и 0,5% по евро.

С прошлого года только БПС-Сбербанк изменил ставку, повысив ее с 0,4% до 0,75%. В других банках условия не изменились. Оформить отзывный вклад на год под самую высокую ставку можно в восьми банках.

Банк, вклад Ставка (тип), срок, мин. сумма, пополнение, капитализация БНБ-Банк,

Верное решение 0,5−0,75% в USD и 0,25−0,5% в EUR (фиксированная); 12 месяцев; от 100 USD/EUR; да, кроме 2-х последних месяцев; да Банк БелВЭБ,

Универсальный с плавающей ставкой 0,75% в USD и 0,1% в EUR (плавающая); 12 месяцев; от 100 USD/EUR; да, кроме последнего месяца; да Банк Решение,

Online-стратегия 0,75% в USD и 0,5% в EUR (фиксированная); 12 месяцев; от 25 USD/EUR; да, кроме последнего месяца; да Белагропромбанк,

Плюс к накоплениям 0,75% в USD и 0,5% в EUR (фиксированная); 370 дней; от 25 USD/EUR; да, первые 335 дней; да Беларусбанк,

Классик 0,75% в USD (фиксированная); 12 и 18 месяцев; от 25 USD; да, кроме последнего месяца; да БПС-Сбербанк,

Сохраняй 0,75% (+0,35 п. п) в USD и 0,4% в EUR (фиксированная); 370−550 дней; от 100 USD/EUR; да, кроме последних 35 дней от 10 USD/EUR; да Технобанк,

е-Успешный 0,75% в USD и 0,5% в EUR (фиксированная); 365 дней; от 100 USD/EUR; нет; да Франсабанк,

Результативный 0,75% в USD и 0,5% в EUR (фиксированная); 385 дней; от 100 USD/EUR; нет; нет

Банк, вклад Ставка (тип), срок, мин. сумма, пополнение, капитализация БНБ-Банк,

Верное решение 0,5−0,75% в USD и 0,25−0,5% в EUR (фиксированная); 12 месяцев; от 100 USD/EUR; да, кроме 2-х последних месяцев; да Банк БелВЭБ,

Универсальный с плавающей ставкой 0,75% в USD и 0,1% в EUR (плавающая); 12 месяцев; от 100 USD/EUR; да, кроме последнего месяца; да Банк Решение,

Online-стратегия 0,75% в USD и 0,5% в EUR (фиксированная); 12 месяцев; от 25 USD/EUR; да, кроме последнего месяца; да Белагропромбанк,

Плюс к накоплениям 0,75% в USD и 0,5% в EUR (фиксированная); 370 дней; от 25 USD/EUR; да, первые 335 дней; да Беларусбанк,

Классик 0,75% в USD (фиксированная); 12 и 18 месяцев; от 25 USD; да, кроме последнего месяца; да БПС-Сбербанк,

Сохраняй 0,75% (+0,35 п. п) в USD и 0,4% в EUR (фиксированная); 370−550 дней; от 100 USD/EUR; да, кроме последних 35 дней от 10 USD/EUR; да Технобанк,

е-Успешный 0,75% в USD и 0,5% в EUR (фиксированная); 365 дней; от 100 USD/EUR; нет; да Франсабанк,

Результативный 0,75% в USD и 0,5% в EUR (фиксированная); 385 дней; от 100 USD/EUR; нет; нет

В других банках вклады на этот же срок принесут от 0,01%.

Безотзывные вклады на 2−3 года

Процентные ставки по валютным вкладам от 2 лет не изменились, но вариантов с максимальной ставкой — 2,3% годовых в долларах — стало больше. К ним добавился Идея Банк . Кстати, вклады в этих банках можно пополнять в течение первого года хранения.

Важным критерием на длительном сроке хранения будет наличие капитализации процентов. В БТА Банке проценты будут присоединяться к основной сумме вклада ежедневно, в Идея Банке — еженедельно.

Многие вклады в обзоре можно оформить онлайн, но в некоторых случаях (например, в Банке Дабрабыт ) ставка по вкладу в отделении будет ниже, чем по вкладу, открытому онлайн.

Банк, вклад Ставка (тип), срок, мин. сумма, пополнение, капитализация РРБ-Банк,

На 36 месяцев, Европейский на 2 года Лояльный 2,3% в USD и 1,3% в USD (фиксированная); 24 и 36 месяцев; от 100 USD/EUR; да, по вкладу на 36 месяцев первые 12 месяцев; да БНБ-Банк,

Лучшее будущее 2−2,3% в USD и 1−1,25% в EUR (фиксированная); 24 и 36 месяцев; от 250 USD/EUR; да, кроме последних 13 месяцев; да Банк БелВЭБ,

Сберегательный вкл@д 2,3% в USD и 1,3% в EUR (фиксированная); 24 месяца; от 50 USD/EUR; да, кроме последних 12 месяцев; да Банк Дабрабыт,

Шчодры 2,3% онлайн и 2,25% офлайн в USD и 1,3% в EUR (фиксированная); 24 месяца; от 50 USD/EUR -офлайн, от 5 USD/EUR онлайн; да, первый месяц; да Банк Решение,

Online-решение 2,3% в USD и 1,3% в EUR (фиксированная); 24 месяца; от 25 USD/EUR; нет; да Белагропромбанк,

Плюс к стабильности 2,3% в USD и 1,1% в EUR (фиксированная); 735 и 1110 дней; от 25 USD/EUR; да, первые 365 и 740 дней соответственно; да Беларусбанк,

Классик 2,3% в USD (фиксированная); 30 и 36 месяцев; от 100 USD; да, кроме последних 12 месяцев; да БТА Банк,

Я реален 2,3% в USD и 1,3% в EUR (фиксированная); 25 месяцев; от 1000 USD; да, в течение первого месяца; да, ежедневная Идея Банк,

Валютный фирменный 2,2−2,3% (+1 п. п) в USD и 1,3% в EUR (фиксированная); 370 дней; от 20 USD/EUR; да, первые 360 дней; да, еженедельная МТБанк,

Актуальный 2,3% в USD (фиксированная); 24 месяца; от 100 USD; нет; да Paritetbank,

Капитал 2,3% в USD и 1,3% в EUR (фиксированная); 24 месяца; от 100 USD/EUR; нет; да Технобанк,

Интернет-депозит e-Фурор, е-Удача 2,3% в USD и 1% в EUR (фиксированная); 735 дней; от 100 USD/EUR; нет; да Франсабанк,

Верный расчёт 2,3% в USD и 1,3% в EUR (фиксированная); 25 месяцев; от 100 USD/EUR; нет; нет Цептер Банк,

Цептер Соната 2,3% в USD и 1,3% в EUR (фиксированная); 750 дней; от 50 USD/EUR; да; нет

Банк, вклад Ставка (тип), срок, мин. сумма, пополнение, капитализация РРБ-Банк,

На 36 месяцев, Европейский на 2 года Лояльный 2,3% в USD и 1,3% в USD (фиксированная); 24 и 36 месяцев; от 100 USD/EUR; да, по вкладу на 36 месяцев первые 12 месяцев; да БНБ-Банк,

Лучшее будущее 2−2,3% в USD и 1−1,25% в EUR (фиксированная); 24 и 36 месяцев; от 250 USD/EUR; да, кроме последних 13 месяцев; да Банк БелВЭБ,

Сберегательный вкл@д 2,3% в USD и 1,3% в EUR (фиксированная); 24 месяца; от 50 USD/EUR; да, кроме последних 12 месяцев; да Банк Дабрабыт,

Шчодры 2,3% онлайн и 2,25% офлайн в USD и 1,3% в EUR (фиксированная); 24 месяца; от 50 USD/EUR -офлайн, от 5 USD/EUR онлайн; да, первый месяц; да Банк Решение,

Online-решение 2,3% в USD и 1,3% в EUR (фиксированная); 24 месяца; от 25 USD/EUR; нет; да Белагропромбанк,

Плюс к стабильности 2,3% в USD и 1,1% в EUR (фиксированная); 735 и 1110 дней; от 25 USD/EUR; да, первые 365 и 740 дней соответственно; да Беларусбанк,

Классик 2,3% в USD (фиксированная); 30 и 36 месяцев; от 100 USD; да, кроме последних 12 месяцев; да БТА Банк,

Я реален 2,3% в USD и 1,3% в EUR (фиксированная); 25 месяцев; от 1000 USD; да, в течение первого месяца; да, ежедневная Идея Банк,

Валютный фирменный 2,2−2,3% (+1 п. п) в USD и 1,3% в EUR (фиксированная); 370 дней; от 20 USD/EUR; да, первые 360 дней; да, еженедельная МТБанк,

Актуальный 2,3% в USD (фиксированная); 24 месяца; от 100 USD; нет; да Paritetbank,

Капитал 2,3% в USD и 1,3% в EUR (фиксированная); 24 месяца; от 100 USD/EUR; нет; да Технобанк,

Интернет-депозит e-Фурор, е-Удача 2,3% в USD и 1% в EUR (фиксированная); 735 дней; от 100 USD/EUR; нет; да Франсабанк,

Верный расчёт 2,3% в USD и 1,3% в EUR (фиксированная); 25 месяцев; от 100 USD/EUR; нет; нет Цептер Банк,

Цептер Соната 2,3% в USD и 1,3% в EUR (фиксированная); 750 дней; от 50 USD/EUR; да; нет

По другим вкладам в этом сегменте ставки стартуют с 1,05%.

Отзывные вклады на 2−3 года

К списку самых выгодных отзывных вкладов на такие длинные сроки в январе присоединился БПС-Сбербанк . Ставка по вкладу банка увеличилась с 0,5% до 0,75% годовых. Все вклады с самыми высокими ставками можно пополнять, за исключением депозитов РРБ-Банка , Франсабанка и Технобанка .

Банк, вклад Ставка (тип), срок, мин. сумма, пополнение, капитализация РРБ-Банк,

Отзывный на 24 месяца 0,75% в USD и 0,5% в EUR (фиксированная); 24 месяца; без ограничений; нет; да Альфа-Банк,

Альфа-Вклад в иностранной валюте 0,75% в USD (фиксированная); 36 месяцев; от 100 USD; да, первые 24 месяца; да Банк БелВЭБ,

Универсальный с плавающей ставкой 0,75% в USD и 0,1% в EUR (плавающая); 24 месяца; от 100 USD/EUR; да, кроме последнего месяца; да Банк Решение,

Online-стратегия 0,75% в USD и 0,5% в EUR (фиксированная); 24 месяца; от 25 USD/EUR; да, кроме последнего месяца; да БПС-Сбербанк,

Сохраняй 0,75% (+0,25 п. п) в USD и 0,5% в EUR (фиксированная); 551−1000 дней; от 100 USD/EUR; да, кроме последних 35 дней от 10 USD/EUR; да БТА Банк,

БТА Копилка 0,75% в USD и 0,5% в EUR (фиксированная); 24 месяца; от 10 USD/EUR; да, первые 23 месяца; да Технобанк,

Новая вершина 0,75% в USD (фиксированная); 1095 дней; от 100 USD; нет; да Франсабанк,

Результативный 0,75% в USD и 0,5% в EUR (фиксированная); 735 дней; от 100 USD/EUR; нет; нет

Банк, вклад Ставка (тип), срок, мин. сумма, пополнение, капитализация РРБ-Банк,

Отзывный на 24 месяца 0,75% в USD и 0,5% в EUR (фиксированная); 24 месяца; без ограничений; нет; да Альфа-Банк,

Альфа-Вклад в иностранной валюте 0,75% в USD (фиксированная); 36 месяцев; от 100 USD; да, первые 24 месяца; да Банк БелВЭБ,

Универсальный с плавающей ставкой 0,75% в USD и 0,1% в EUR (плавающая); 24 месяца; от 100 USD/EUR; да, кроме последнего месяца; да Банк Решение,

Online-стратегия 0,75% в USD и 0,5% в EUR (фиксированная); 24 месяца; от 25 USD/EUR; да, кроме последнего месяца; да БПС-Сбербанк,

Сохраняй 0,75% (+0,25 п. п) в USD и 0,5% в EUR (фиксированная); 551−1000 дней; от 100 USD/EUR; да, кроме последних 35 дней от 10 USD/EUR; да БТА Банк,

БТА Копилка 0,75% в USD и 0,5% в EUR (фиксированная); 24 месяца; от 10 USD/EUR; да, первые 23 месяца; да Технобанк,

Новая вершина 0,75% в USD (фиксированная); 1095 дней; от 100 USD; нет; да Франсабанк,

Результативный 0,75% в USD и 0,5% в EUR (фиксированная); 735 дней; от 100 USD/EUR; нет; нет

Самая низкая ставка на рынке долгосрочных вкладов в валюте — 0,1% годовых.