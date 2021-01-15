На валютных вкладах от года можно заработать не более 2,3% в год: собрали все варианты

Для тех, кто рассматривает банковский депозит для долгосрочных накоплений, FINANCE.TUT.BY собрал самые выгодные вклады в долларах и евро начала 2021-го года. Спойлер: ставки остались «прошлогодними».
Мы отобрали по 5 лучших вкладов в долларах и евро в каждой из четырех категорий: вклады на 1 год и на 2−3 года, отзывные и безотзывные вклады. От каждого банка в каждую категорию выбрано по одному вкладу. В случаях, если вкладов со ставкой отсечения больше одного, в обзор включались все предложения по данной ставке. Вклады в таблице отсортированы по доходности в долларах и алфавиту. Первоначальный взнос на вклад не должен превышать 1000 долларов и евро. Данные актуальны по состоянию на 18.00, 14 января.
Безотзывные вклады на 1 год
В первой половине января самая высокая ставка по депозитам на год оставалась неизменной и достигала 2,3% по доллару и 1,3% по вкладам в евро. Но теперь вкладов с лучшей доходностью стало чуть больше — Идея Банк увеличил ставки до максимальной планки на рынке.
За исключением процентной ставки вклады различаются по ряду критериев: наличие капитализации, возможность пополнения, а также требованиям к первоначальному взносу и сумме пополнений.
2,3% в USD и 1,3% в EUR (фиксированная); 13 месяцев; от 100 USD/EUR; нет; да
БНБ-Банк,
Вклад в будущее
2−2,3% в USD (фиксированная); 14 месяцев; от 250 USD; нет; да
Банк БелВЭБ,
Сберегательный вкл@д
2,3% в USD и 1,3% в EUR (фиксированная); 13 месяцев; от 50 USD/EUR; да, кроме последних 12 месяцев; да
Банк Дабрабыт,
Шчодры
2,3% онлайн и 2,2% офлайн в USD и 1,3% в EUR (фиксированная); 13 месяцев; от 50 USD/EUR -офлайн, от 5 USD/EUR онлайн; да, первый месяц; да
Банк Решение,
Online-решение
2,3% в USD и 1,3% в EUR (фиксированная); 13 месяцев; от 25 USD/EUR; нет; да
Белагропромбанк,
Плюс к стабильности
2,3% в USD и 1,3% в EUR (фиксированная); 370 дней; от 25 USD/EUR; нет; да
Беларусбанк,
Классик
2,3% в USD (фиксированная); 13 и 18 месяцев; от 100 USD; да, кроме последних 12 месяцев; да
БТА Банк,
Я надежен
2,3% в USD и 1,3% в EUR (фиксированная); 13 месяцев; от 50 USD; да, первый месяц; да
Идея Банк,
Валютный фирменный
2,2−2,3% (+1,1 п. п) в USD и 1,3% в EUR (фиксированная); 370 дней; от 20 USD/EUR; нет; да, еженедельная
Paritetbank,
Клевер
2,3% в USD и 1,3% в EUR (фиксированная); 13 месяцев; от 1000 USD/EUR; нет; да
Технобанк,
Отличный
2,3% в USD и 1,3% в EUR (фиксированная); 367 дней; от 100 USD/EUR; нет; да
Франсабанк,
Верный расчёт плюс
2,3% в USD и 1,3% в EUR (фиксированная); 385 дней; от 100 USD/EUR; нет; нет
Цептер Банк,
Цептер Smart Люкс
2,3% в USD и 1,3% в EUR (фиксированная); 370 дней; от 50 USD/EUR; да, от 20 USD/EUR; нет
Самая низкая ставка в этом сегменте находится на уровне 0,5%.
Отзывные вклады на 1 год
Если может возникнуть необходимость закрыть вклад досрочно, то будут актуальны отзывные депозиты. Ставки по ним в несколько раз ниже их безотзывных аналогов и не превышают 0,75% по доллару и 0,5% по евро.
С прошлого года только БПС-Сбербанк изменил ставку, повысив ее с 0,4% до 0,75%. В других банках условия не изменились. Оформить отзывный вклад на год под самую высокую ставку можно в восьми банках.
0,5−0,75% в USD и 0,25−0,5% в EUR (фиксированная); 12 месяцев; от 100 USD/EUR; да, кроме 2-х последних месяцев; да
Банк БелВЭБ,
Универсальный с плавающей ставкой
0,75% в USD и 0,1% в EUR (плавающая); 12 месяцев; от 100 USD/EUR; да, кроме последнего месяца; да
Банк Решение,
Online-стратегия
0,75% в USD и 0,5% в EUR (фиксированная); 12 месяцев; от 25 USD/EUR; да, кроме последнего месяца; да
Белагропромбанк,
Плюс к накоплениям
0,75% в USD и 0,5% в EUR (фиксированная); 370 дней; от 25 USD/EUR; да, первые 335 дней; да
Беларусбанк,
Классик
0,75% в USD (фиксированная); 12 и 18 месяцев; от 25 USD; да, кроме последнего месяца; да
БПС-Сбербанк,
Сохраняй
0,75% (+0,35 п. п) в USD и 0,4% в EUR (фиксированная); 370−550 дней; от 100 USD/EUR; да, кроме последних 35 дней от 10 USD/EUR; да
Технобанк,
е-Успешный
0,75% в USD и 0,5% в EUR (фиксированная); 365 дней; от 100 USD/EUR; нет; да
Франсабанк,
Результативный
0,75% в USD и 0,5% в EUR (фиксированная); 385 дней; от 100 USD/EUR; нет; нет
В других банках вклады на этот же срок принесут от 0,01%.
Безотзывные вклады на 2−3 года
Процентные ставки по валютным вкладам от 2 лет не изменились, но вариантов с максимальной ставкой — 2,3% годовых в долларах — стало больше. К ним добавился Идея Банк. Кстати, вклады в этих банках можно пополнять в течение первого года хранения.
Важным критерием на длительном сроке хранения будет наличие капитализации процентов. В БТА Банке проценты будут присоединяться к основной сумме вклада ежедневно, в Идея Банке — еженедельно.
Многие вклады в обзоре можно оформить онлайн, но в некоторых случаях (например, в Банке Дабрабыт) ставка по вкладу в отделении будет ниже, чем по вкладу, открытому онлайн.
РРБ-Банк,
На 36 месяцев, Европейский на 2 года Лояльный
2,3% в USD и 1,3% в USD (фиксированная); 24 и 36 месяцев; от 100 USD/EUR; да, по вкладу на 36 месяцев первые 12 месяцев; да
БНБ-Банк,
Лучшее будущее
2−2,3% в USD и 1−1,25% в EUR (фиксированная); 24 и 36 месяцев; от 250 USD/EUR; да, кроме последних 13 месяцев; да
Банк БелВЭБ,
Сберегательный вкл@д
2,3% в USD и 1,3% в EUR (фиксированная); 24 месяца; от 50 USD/EUR; да, кроме последних 12 месяцев; да
Банк Дабрабыт,
Шчодры
2,3% онлайн и 2,25% офлайн в USD и 1,3% в EUR (фиксированная); 24 месяца; от 50 USD/EUR -офлайн, от 5 USD/EUR онлайн; да, первый месяц; да
Банк Решение,
Online-решение
2,3% в USD и 1,3% в EUR (фиксированная); 24 месяца; от 25 USD/EUR; нет; да
Белагропромбанк,
Плюс к стабильности
2,3% в USD и 1,1% в EUR (фиксированная); 735 и 1110 дней; от 25 USD/EUR; да, первые 365 и 740 дней соответственно; да
Беларусбанк,
Классик
2,3% в USD (фиксированная); 30 и 36 месяцев; от 100 USD; да, кроме последних 12 месяцев; да
БТА Банк,
Я реален
2,3% в USD и 1,3% в EUR (фиксированная); 25 месяцев; от 1000 USD; да, в течение первого месяца; да, ежедневная
Идея Банк,
Валютный фирменный
2,2−2,3% (+1 п. п) в USD и 1,3% в EUR (фиксированная); 370 дней; от 20 USD/EUR; да, первые 360 дней; да, еженедельная
МТБанк,
Актуальный
2,3% в USD (фиксированная); 24 месяца; от 100 USD; нет; да
Paritetbank,
Капитал
2,3% в USD и 1,3% в EUR (фиксированная); 24 месяца; от 100 USD/EUR; нет; да
Технобанк,
Интернет-депозит e-Фурор, е-Удача
2,3% в USD и 1% в EUR (фиксированная); 735 дней; от 100 USD/EUR; нет; да
Франсабанк,
Верный расчёт
2,3% в USD и 1,3% в EUR (фиксированная); 25 месяцев; от 100 USD/EUR; нет; нет
Цептер Банк,
Цептер Соната
2,3% в USD и 1,3% в EUR (фиксированная); 750 дней; от 50 USD/EUR; да; нет
По другим вкладам в этом сегменте ставки стартуют с 1,05%.
Отзывные вклады на 2−3 года
К списку самых выгодных отзывных вкладов на такие длинные сроки в январе присоединился БПС-Сбербанк. Ставка по вкладу банка увеличилась с 0,5% до 0,75% годовых. Все вклады с самыми высокими ставками можно пополнять, за исключением депозитов РРБ-Банка, Франсабанка и Технобанка.