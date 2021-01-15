ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Мировой океан в 2020 году поглотил рекордное количество тепла

15.01.2021 12:01 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Климатологи выяснили, что в прошедшем году Мировой океан поглотил рекордное количество тепла — 230 зеттаджоулей энергии. Это говорит о том, что глобальное потепление продолжает ускоряться. Результаты исследования опубликовал научный журнал Advances in Atmospheric Sciences, сообщает ТАСС.


Изображение использовано в качестве иллюстрации. Фото: Kris Guico / unsplash.com

«Мировой океан поглощает более 90% излишков тепла, связанных с глобальным потеплением. Поэтому потепление его вод напрямую показывает, как протекает этот процесс. Наши наблюдения показали, что долгосрочная тенденция на ускоряющееся потепление климата продолжается», — рассказал один из авторов работы, профессор Института физики атмосферы Китайской академии наук Лицзин Чэн.

Практически никто из климатологов не сомневается, что глобальное потепление существует и что оно радикально изменит облик планеты, если рост температур не удастся сдержать на отметке в 1,5°С по сравнению с доиндустриальным уровнем. Об этом говорят не только компьютерные модели климата планеты, но и данные климатических спутников, сухопутных метеорологических станций и океанических буйков.

Один из главных факторов, которые тормозят глобальное потепление — это Мировой океан. Начиная с доиндустриальной эпохи его воды поглощают около 90% тепла и примерно треть углекислого газа, который выбрасывают промышленные предприятия, автомобили и другие источники. Этот процесс не только тормозит изменение климата, но и, как опасаются ученые, может вызвать кардинальные перестройки в экосистемах морей.

Чэн и его коллеги детально изучили, как Мировой океан накапливал тепло с середины прошлого столетия по 2020 год. Для этого они использовали климатические модели и данные с трех тысяч надводных и подводных буйков и автономных станций слежения.

Анализ показал, что за все время наблюдений тепловая энергия, запасенная в водах Мирового океана, увеличилась на 380 зеттаджоулей. Этого хватило бы, например, чтобы вскипятить 30 млрд полуторалитровых чайников. Больше половины этого тепла было сконцентрировано в верхних слоях океана, где к концу 2020 года скопилось свыше 230 зеттаджоулей избыточной энергии.

Замеры ученых показывают, что тепло попадало в толщу океана в основном в тех прибрежных регионах Земли, которые расположены рядом с крупнейшими городами мира, в том числе рядом с мегаполисами на восточном побережье США, у берегов Юго-Восточной Азии, Японии и Аргентины. Особенно активно этот процесс проходил в прошлом году, в результате чего океан поглотил на 20 зеттаджоулей тепла больше, чем в 2019 году.

В целом это привело к тому, что из-за повышения температуры воды и ее теплового расширения уровень Мирового океана вырос примерно на полсантиметра. С учетом того, что гидросфера реагирует на глобальное потепление с некоторой задержкой, в ближайшие годы этот показатель может резко увеличиться. Вдобавок ученые отмечают, что ускорение процесса накопления тепловой энергии в водах Мирового океана говорит о том, что глобальное потепление продолжает набирать обороты.

«Любые последующие соглашения по борьбе с изменением климата и сокращению антропогенных выбросов СО2 должны учитывать, что Мировой океан уже поглотил гигантское количество тепла и будет продолжать делать это в обозримом будущем до тех пор, пока мы не снизим уровень парниковых газов в атмосфере», — подытожил Чэн.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Из-за этого в ближайшие годы уровень Мирового океана может резко вырасти.
 
Новости дня
Новости разные
 
QAnon, Proud Boys і Parler. Радыкальныя прыхільнікі Трампа — хто яны
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

14.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
15.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by