Мировой океан в 2020 году поглотил рекордное количество тепла

Источник материала: Tut.by

Климатологи выяснили, что в прошедшем году Мировой океан поглотил рекордное количество тепла — 230 зеттаджоулей энергии. Это говорит о том, что глобальное потепление продолжает ускоряться. Результаты исследования опубликовал научный журнал Advances in Atmospheric Sciences , сообщает ТАСС .



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«Мировой океан поглощает более 90% излишков тепла, связанных с глобальным потеплением. Поэтому потепление его вод напрямую показывает, как протекает этот процесс. Наши наблюдения показали, что долгосрочная тенденция на ускоряющееся потепление климата продолжается», — рассказал один из авторов работы, профессор Института физики атмосферы Китайской академии наук Лицзин Чэн.

Практически никто из климатологов не сомневается, что глобальное потепление существует и что оно радикально изменит облик планеты, если рост температур не удастся сдержать на отметке в 1,5°С по сравнению с доиндустриальным уровнем. Об этом говорят не только компьютерные модели климата планеты, но и данные климатических спутников, сухопутных метеорологических станций и океанических буйков.

Один из главных факторов, которые тормозят глобальное потепление — это Мировой океан. Начиная с доиндустриальной эпохи его воды поглощают около 90% тепла и примерно треть углекислого газа, который выбрасывают промышленные предприятия, автомобили и другие источники. Этот процесс не только тормозит изменение климата, но и, как опасаются ученые, может вызвать кардинальные перестройки в экосистемах морей.

Чэн и его коллеги детально изучили, как Мировой океан накапливал тепло с середины прошлого столетия по 2020 год. Для этого они использовали климатические модели и данные с трех тысяч надводных и подводных буйков и автономных станций слежения.

Анализ показал, что за все время наблюдений тепловая энергия, запасенная в водах Мирового океана, увеличилась на 380 зеттаджоулей. Этого хватило бы, например, чтобы вскипятить 30 млрд полуторалитровых чайников. Больше половины этого тепла было сконцентрировано в верхних слоях океана, где к концу 2020 года скопилось свыше 230 зеттаджоулей избыточной энергии.

Замеры ученых показывают, что тепло попадало в толщу океана в основном в тех прибрежных регионах Земли, которые расположены рядом с крупнейшими городами мира, в том числе рядом с мегаполисами на восточном побережье США, у берегов Юго-Восточной Азии, Японии и Аргентины. Особенно активно этот процесс проходил в прошлом году, в результате чего океан поглотил на 20 зеттаджоулей тепла больше, чем в 2019 году.

В целом это привело к тому, что из-за повышения температуры воды и ее теплового расширения уровень Мирового океана вырос примерно на полсантиметра. С учетом того, что гидросфера реагирует на глобальное потепление с некоторой задержкой, в ближайшие годы этот показатель может резко увеличиться. Вдобавок ученые отмечают, что ускорение процесса накопления тепловой энергии в водах Мирового океана говорит о том, что глобальное потепление продолжает набирать обороты.

«Любые последующие соглашения по борьбе с изменением климата и сокращению антропогенных выбросов СО 2 должны учитывать, что Мировой океан уже поглотил гигантское количество тепла и будет продолжать делать это в обозримом будущем до тех пор, пока мы не снизим уровень парниковых газов в атмосфере», — подытожил Чэн.