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Что изменилось в налогообложении физических лиц в 2021 году? Отвечаем прямо сейчас

15.01.2021 12:45 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

1 января 2021 года был опубликован Закон Республики Беларусь от 29 декабря 2020 г. № 72-З "Об изменении Налогового кодекса Республики Беларусь", в котором содержатся важные изменения, касающиеся в том числе и налогов с физических лиц. Одним из новшеств закона является введение с 1 января транспортного налога, который будут обязаны уплачивать владельцы автотранспортных средств.

Как в новом году будет взиматься транспортный налог, кто является его плательщиком, какие изменения в подоходном налоге с физических лиц вступили в силу – на эти и другие вопросы ответил:

  • начальник главного управления налогообложения физических лиц министерства по налогам и сборам Республики Беларусь Андрей КОВАЛЕВСКИЙ.

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В пятницу, 15 января, в 11:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь прошла онлайн-пресс-конференция на тему: "Изменения в налогообложении физических лиц в 2021...
 
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