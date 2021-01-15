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НХЛ: команда «Нью Джерси» уступила игрокам «Бостона»
Источник материала: ОНТ
Егор Шарангович дебютировал в НХЛ в матче против «Бостона». К сожалению, одержать победу на старте сезона не удалось.
«Нью Джерси», за который выступает белорус, уступил в серии буллитов – 2:3. Шарангович выходил на лед в первой тройке вместе с Джеком Хьюзом и Кайлом Палмьери. Белорусский нападающий завершил встречу с показателем полезности +1 и провёл на льду 17 мин. Тренерский штаб Линди Раффа остался доволен игрой Егора, несмотря на поражение. Победу «Бостону» принес решающий бросок Брэда Маршана. Отметим, что Шарангович – первый белорусский игрок, который сыграл в НХЛ с 2016 года
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Егор Шарангович дебютировал в НХЛ в матче против «Бостона». К сожалению, одержать победу на старте сезона не удалось. «Нью Джерси», за который выступает белорус,...
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