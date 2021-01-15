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«Когда устал после работы»: поза кота на диване рассмешила пользователей Сети (ВИДЕО)
Источник материала: ОНТ
Очень часто коты садятся или ложатся в такие позы, что сдержать смех просто невозможно. Автор этого ролика неизвестен, но его кот уже почти знаменитость. В TikTok видео набрало 5,9 млн просмотров.
В кадре – сиамский кот, который улегся на диван и расставил лапы в разные стороны.
Комментаторы не смогли сдержать смех, ведь это так напоминает людей, которые приходят с работы. «Не мешай, а то будет кусь», «это я лежу, когда у меня куча домашки, а уже 22:00», «работяга», – написали пользователи.
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Очень часто коты садятся или ложатся в такие позы, что сдержать смех просто невозможно. Автор этого ролика неизвестен, но его кот уже почти знаменитость. В TikTok видео...
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