«Когда устал после работы»: поза кота на диване рассмешила пользователей Сети (ВИДЕО)

Источник материала: ОНТ

Очень часто коты садятся или ложатся в такие позы, что сдержать смех просто невозможно. Автор этого ролика неизвестен, но его кот уже почти знаменитость. В TikTok видео набрало 5,9 млн просмотров.

В кадре – сиамский кот, который улегся на диван и расставил лапы в разные стороны.

Комментаторы не смогли сдержать смех, ведь это так напоминает людей, которые приходят с работы. «Не мешай, а то будет кусь», «это я лежу, когда у меня куча домашки, а уже 22:00», «работяга», – написали пользователи.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram