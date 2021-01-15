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Особняк стоимостью $160 миллионов в Калифорнии стал самым дорогим домом, когда-либо выставленным на аукцион

15.01.2021 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Особняк стоимостью 0 миллионов в Калифорнии стал самым дорогим домом, когда-либо выставленным на аукцион

На аукцион выставлен особняк Firenze с 13 спальнями, расположенный в элитном районе Норт-Беверли-Парк (Калифорния, США). Об этом информирует сайт аукционного дома Concierge Auctions.

Неподалеку от продающегося дома живут многие знаменитости, в том числе актеры Сильвестр Сталлоне и Дензел Вашингтон, а также певец Род Стюарт.

Особняк спроектировал известный архитектор Уильям Хаблински. Дом описывается как «аутентичная итальянская вилла». На территории расположены бассейн, три гостевых дома, джакузи, большая парковка на 30 авто и теннисный корт.

Владелец особняка – миллиардер Стивен Удвар-Хейзи – называет его «шедевром, который невозможно повторить».

В 2018 году особняк уже выставляли на продажу за $165 миллионов. Сейчас дом оценивают в в $160 миллионов. Villa Firenze  может стать самой дорогой жилой недвижимостью, которую продали на аукционе.

Фото: Concierge Auctions

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На аукцион выставлен особняк Firenze с 13 спальнями, расположенный в элитном районе Норт-Беверли-Парк (Калифорния, США). Об этом информирует сайт аукционного дома Concierge...
 
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