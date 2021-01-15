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Особняк стоимостью $160 миллионов в Калифорнии стал самым дорогим домом, когда-либо выставленным на аукцион
Источник материала: ОНТ
На аукцион выставлен особняк Firenze с 13 спальнями, расположенный в элитном районе Норт-Беверли-Парк (Калифорния, США). Об этом
Неподалеку от продающегося дома живут многие знаменитости, в том числе актеры Сильвестр Сталлоне и Дензел Вашингтон, а также певец Род Стюарт.
Особняк спроектировал известный архитектор Уильям Хаблински. Дом описывается как «аутентичная итальянская вилла». На территории расположены бассейн, три гостевых дома, джакузи, большая парковка на 30 авто и теннисный корт.
Владелец особняка – миллиардер Стивен Удвар-Хейзи –
В 2018 году особняк уже выставляли на продажу за $165 миллионов. Сейчас дом оценивают в в $160 миллионов. Villa Firenze может стать самой дорогой жилой недвижимостью, которую продали на аукционе.
Фото: Concierge Auctions
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Особняк стоимостью $160 миллионов в Калифорнии стал самым дорогим домом, когда-либо выставленным на аукцион
На аукцион выставлен особняк Firenze с 13 спальнями, расположенный в элитном районе Норт-Беверли-Парк (Калифорния, США). Об этом информирует сайт аукционного дома Concierge...
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