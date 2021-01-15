КХЛ: минское «Динамо» сыграет против «Автомобилиста» из Екатеринбурга

Источник материала: ОНТ

Хоккеисты минского «Динамо» сегодня завершают домашнюю серию в чемпионате КХЛ матчем против «Автомобилиста» из Екатеринбурга.

В турнирной таблице минчане идут на 6-м месте в Западной конференции (у них – 51 балл), «Автомобилист» – 5-й на Востоке (55 очков). Начало встречи – в 19:10. В КХЛ команды между собой провели 22 матча, одержав в них по 11 побед. После этой игры команду Крейга Вудкрофта ждёт непродолжительная выездная серия: в ближайшее воскресенье – матч в Череповце с «Северсталью», а 19 января – с «Сочи».

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