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До -26°С прогнозируют в Беларуси 16 января
Источник материала: ОНТ
Морозы до 26 градусов прогнозируют в Беларуси на субботу, 16 января. Об этом
Ожидается облачная с прояснениями погода. Местами пройдет небольшой снег. На отдельных участках дорог – гололедица. Ветер достигнет скорости 8 м/с.
Температура воздуха ночью – -18…-24°С, местами при прояснениях – 25-26 градусов мороза. По юго-западу ожидается -15…-17°С. Днем будет 15-20 градусов ниже нуля, а по юго-западу - -9…-14°С.
Фото: БЕЛТА
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Морозы до 26 градусов прогнозируют в Беларуси на субботу, 16 января. Об этом сообщили в Белгидромете. Ожидается облачная с прояснениями погода. Местами пройдет...
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