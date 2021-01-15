До -26°С прогнозируют в Беларуси 16 января

Источник материала: ОНТ

Морозы до 26 градусов прогнозируют в Беларуси на субботу, 16 января. Об этом сообщили в Белгидромете.

Ожидается облачная с прояснениями погода. Местами пройдет небольшой снег. На отдельных участках дорог – гололедица. Ветер достигнет скорости 8 м/с.

Температура воздуха ночью – -18…-24°С, местами при прояснениях – 25-26 градусов мороза. По юго-западу ожидается -15…-17°С. Днем будет 15-20 градусов ниже нуля, а по юго-западу - -9…-14°С.

Фото: БЕЛТА

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