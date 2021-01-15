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Резкое похолодание: ГАИ просит водителей при возможности отказаться от поездок на личном автомобиле

15.01.2021 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Резкое похолодание: ГАИ просит водителей при возможности отказаться от поездок на личном автомобиле

Машина не завелась или заглохла на ходу. Так утро началось у многих столичных водителей. Из-за многочисленных поломок автомобилей на дорогах столицы возникли 6-бальные пробки.

Они сегодня и помешали многим минчанам добраться на работу вовремя. В пятницу началось резкое похолодание, в выходные температура опустится ещё ниже, а потому ГАИ просит водителей при возможности отказаться от поездок на личном автомобиле. В усиленном режиме работают аварийные бригады коммунальщиков, а Красный крест разворачивает пункты обогрева. Пока серьёзных инцидентов не зафиксировано, лишь накануне в Новой Боровой были кратковременные перебои с отоплением. Впрочем, в некоторых странах белорусским морозам могут только позавидовать, так в Якутии столбик термометра рискует опуститься до -60°C.

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Машина не завелась или заглохла на ходу. Так утро началось у многих столичных водителей. Из-за многочисленных поломок автомобилей на дорогах столицы возникли...
 
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