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Лукашенко о санкционном давлении: мы должны научиться противостоять этому
Источник материала: ОНТ
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что наша страна должна научиться противостоять санкционному давлению. Об этом было сказано 15 января во время доклада помощника Президента Валерия Бельского и председателя правления Нацбанка Павла Каллаура,
Глава государства заметил, что надо работать и с европейцами, и с американцами, но также обращать внимание и на другие рынки.
Президент акцентировал внимание, что в этой связи необходимо заниматься привлечением финансовых ресурсов. Александр Лукашенко поинтересовался, как в этом вопросе обстоят дела.
Фото: БЕЛТА
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Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что наша страна должна научиться противостоять санкционному давлению. Об этом было сказано 15 января во время...
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