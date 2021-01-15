Лукашенко о санкционном давлении: мы должны научиться противостоять этому

Источник материала: ОНТ

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что наша страна должна научиться противостоять санкционному давлению. Об этом было сказано 15 января во время доклада помощника Президента Валерия Бельского и председателя правления Нацбанка Павла Каллаура, передает БЕЛТА.

Глава государства заметил, что надо работать и с европейцами, и с американцами, но также обращать внимание и на другие рынки.

Президент акцентировал внимание, что в этой связи необходимо заниматься привлечением финансовых ресурсов. Александр Лукашенко поинтересовался, как в этом вопросе обстоят дела.

Фото: БЕЛТА

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