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Лукашенко о санкционном давлении: мы должны научиться противостоять этому

15.01.2021 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Лукашенко о санкционном давлении: мы должны научиться противостоять этому

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что наша страна должна научиться противостоять санкционному давлению. Об этом было сказано 15 января во время доклада помощника Президента Валерия Бельского и председателя правления Нацбанка Павла Каллаура, передает БЕЛТА.

Глава государства заметил, что надо работать и с европейцами, и с американцами, но также обращать внимание и на другие рынки.

Президент акцентировал внимание, что в этой связи необходимо заниматься привлечением финансовых ресурсов. Александр Лукашенко поинтересовался, как в этом вопросе обстоят дела.

Фото: БЕЛТА

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Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что наша страна должна научиться противостоять санкционному давлению. Об этом было сказано 15 января во время...
 
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