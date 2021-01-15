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Наркокурьер из Мозыря во время задержания проглотил психотропы

15.01.2021 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Наркокурьер из Мозыря во время задержания проглотил психотропы

В Калинковичском районе во время задержания наркокурьер проглотил психотропы, пытаясь избежать наказания. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.

В агрогородке Козловичи сотрудники наркоконтроля остановили для досмотра автомобиль «Фольксваген». В нем находились двое мозырян: 36-летний неработающий и 31-летний слесарь. В момент задержания последний что-то проглотил. Мужчину срочно доставили в больницу. Врач извлек из желудка сверток с кристаллическим веществом белого цвета.


При осмотре авто был обнаружен еще один пакет с таким же порошком. Оказалось, что это было особо опасный психотроп – пара-метилэфедрон. Общий вес – более 18 г.

По факту возбуждено уголовное дело.


Фото и видео: УВД Гомельского облисполкома 

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В Калинковичском районе во время задержания наркокурьер проглотил психотропы, пытаясь избежать наказания. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-секретарь МВД...
 
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