Наркокурьер из Мозыря во время задержания проглотил психотропы

Источник материала: ОНТ

В Калинковичском районе во время задержания наркокурьер проглотил психотропы, пытаясь избежать наказания. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.

В агрогородке Козловичи сотрудники наркоконтроля остановили для досмотра автомобиль «Фольксваген». В нем находились двое мозырян: 36-летний неработающий и 31-летний слесарь. В момент задержания последний что-то проглотил. Мужчину срочно доставили в больницу. Врач извлек из желудка сверток с кристаллическим веществом белого цвета.





При осмотре авто был обнаружен еще один пакет с таким же порошком. Оказалось, что это было особо опасный психотроп – пара-метилэфедрон. Общий вес – более 18 г.

По факту возбуждено уголовное дело.





Фото и видео: УВД Гомельского облисполкома

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