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Экстремисты попытаются сорвать мирную передачу власти: в Вашингтоне вводят беспрецедентные меры безопасности

15.01.2021 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Экстремисты попытаются сорвать мирную передачу власти: в Вашингтоне вводят беспрецедентные меры безопасности

Инаугурация за заборами и спинами силовиков. В Вашингтоне, где на следующей неделе должна состояться инаугурация Джо Байдена, вводят беспрецедентные меры безопасности.

Газета «Вашингтон Пост» со ссылкой на федеральные власти предупреждает, что экстремисты попытаются сорвать мирную передачу власти. И прогнозирует нападения на здания органов власти во всех штатах, а также очередной штурм Капитолия в столице. По данным издания, нападающие готовы использовать огнестрельное оружие и взрывные устройства – это анализ дискуссий в интернет-сообществах. Продолжается и правовое противостояние. После того, как нижняя палата Конгресса вынесла вотум недоверия Трампу, импичментом грозят ещё не вступившему в должность Байдену. Процедуру намерены инициировать в первый день работы избранного президента.

 

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Инаугурация за заборами и спинами силовиков. В Вашингтоне, где на следующей неделе должна состояться инаугурация Джо Байдена, вводят беспрецедентные меры...
 
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