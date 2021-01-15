Экстремисты попытаются сорвать мирную передачу власти: в Вашингтоне вводят беспрецедентные меры безопасности

Источник материала: ОНТ

Инаугурация за заборами и спинами силовиков. В Вашингтоне, где на следующей неделе должна состояться инаугурация Джо Байдена, вводят беспрецедентные меры безопасности.

Газета «Вашингтон Пост» со ссылкой на федеральные власти предупреждает, что экстремисты попытаются сорвать мирную передачу власти. И прогнозирует нападения на здания органов власти во всех штатах, а также очередной штурм Капитолия в столице. По данным издания, нападающие готовы использовать огнестрельное оружие и взрывные устройства – это анализ дискуссий в интернет-сообществах. Продолжается и правовое противостояние. После того, как нижняя палата Конгресса вынесла вотум недоверия Трампу, импичментом грозят ещё не вступившему в должность Байдену. Процедуру намерены инициировать в первый день работы избранного президента.

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