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Мужчина попал под лавину и полчаса выживал под метровым слоем снега

15.01.2021 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Мужчина попал под лавину и полчаса выживал под метровым слоем снега

В Юте (США) мужчина выжил после того, как попал под лавину. Историю рассказывает KJZZ.

43-летний Коди Нельсон катался на сноубайке. Со склона горы начала сходить лавина, она потащила мужчину вниз. Американца засыпало снегом.

Друзья искали Коди под метровым слоем снега при помощи шестов. Для спасения Нельсона понадобилось около получаса.

Подчеркивается, что Нельсон отделался испугом и легкими травмами.

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В Юте (США) мужчина выжил после того, как попал под лавину. Историю рассказывает KJZZ. 43-летний Коди Нельсон катался на сноубайке. Со склона горы начала сходить лавина,...
 
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