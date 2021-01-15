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Похороны митрополита Филарета состоятся в Жировичском монастыре
Источник материала: ОНТ
Сегодня в Жировичском монастыре состоятся похороны митрополита Филарета, почётного экзарха Беларуси. Гроб с телом архипастыря доставили в Успенский собор.
Проходит архиерейская божественная литургия. После неё состоится панихида. Жировичский монастырь – не чужой для митрополита Филарета. С 1978 года он удалённо через наместника руководил обителью. При нём здесь началась масштабная реконструкция. Провожать в последний путь почётного экзарха в Жировичи приехали сотни прихожан.
Уже в полдень тело митрополита предадут земле. Могилу разместят за самым отдалённым храмом обители – Крестовоздвиженской церковью. Так завещал Владыка.
Напомним, митрополит Филарет ушёл из жизни 12 января после продолжительной болезни, ему было 85 лет.
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Сегодня в Жировичском монастыре состоятся похороны митрополита Филарета, почётного экзарха Беларуси. Гроб с телом архипастыря доставили в Успенский собор....
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