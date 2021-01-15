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Похороны митрополита Филарета состоятся в Жировичском монастыре

15.01.2021 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Похороны митрополита Филарета состоятся в Жировичском монастыре

Сегодня в Жировичском монастыре состоятся похороны митрополита Филарета, почётного экзарха Беларуси. Гроб с телом архипастыря доставили в Успенский собор.

Проходит архиерейская божественная литургия. После неё состоится панихида. Жировичский монастырь – не чужой для митрополита Филарета. С 1978 года он удалённо через наместника руководил обителью. При нём здесь началась масштабная реконструкция. Провожать в последний путь почётного экзарха в Жировичи приехали сотни прихожан.

Уже в полдень тело митрополита предадут земле. Могилу разместят за самым отдалённым храмом обители – Крестовоздвиженской церковью. Так завещал Владыка. 

Напомним, митрополит Филарет ушёл из жизни 12 января после продолжительной болезни, ему было 85 лет.

 

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Сегодня в Жировичском монастыре состоятся похороны митрополита Филарета, почётного экзарха Беларуси. Гроб с телом архипастыря доставили в Успенский собор....
 
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