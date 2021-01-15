Из-за птичьего гриппа Беларусь ограничивает ввоз птицы из регионов Литвы и Польши

Источник материала: ОНТ

Беларусь ограничивает ввоз птицы из некоторых регионов Литвы и Польши. Об этом сообщается на сайте Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода.

По данным ВОЗ, там зафиксированы случаи заболевания высокопатогенным гриппом. Поэтому с 16 января вводятся временные ограничения на ввоз живой птицы и продуктов из нее из Каунасского уезда и Люблинского воеводства.

Напомним, птичий грипп – болезнь, при которой возникают отеки, поражения органов дыхания и пищеварения.

Фото: kmvcity.ru

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