|
Из-за птичьего гриппа Беларусь ограничивает ввоз птицы из регионов Литвы и Польши
Источник материала: ОНТ
Беларусь ограничивает ввоз птицы из некоторых регионов Литвы и Польши. Об этом сообщается на
По данным ВОЗ, там зафиксированы случаи заболевания высокопатогенным гриппом. Поэтому с 16 января вводятся временные ограничения на ввоз живой птицы и продуктов из нее из Каунасского уезда и Люблинского воеводства.
Напомним, птичий грипп – болезнь, при которой возникают отеки, поражения органов дыхания и пищеварения.
Фото: kmvcity.ru
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Беларусь ограничивает ввоз птицы из некоторых регионов Литвы и Польши. Об этом сообщается на сайте Департамента ветеринарного и продовольственного надзора...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)