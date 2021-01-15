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Мужчина 26 лет отсидел в тюрьме за чужое преступление

15.01.2021 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Мужчина 26 лет отсидел в тюрьме за чужое преступление

В США был оправдан заключенный, отсидевший 26 лет в тюрьме за преступление, которого не совершал. Историю рассказывает CNN.

Темнокожий американец Эдди Ли Ховард в 1994 году был обвинен в изнасиловании и убийстве 84-летней светлокожей женщины. Следы от укусов на теле убитой были похожи с прикусом Ховарда. Суд признал мужчину виновным, Эдди приговорили к смертной казни.

Историей американца занялись правозащитники организации The Innocence Project. Благодаря их стараниями в 2020 году дело было пересмотрено. Верховный суд штата Миссисипи заключил, что сравнения прикуса заключенного со следами укусов на теле жертвы недостаточно для обвинения в преступлении.

В декабре за отсутствием иных доказательств Ховарда освободили из камеры смертников. Все обвинения были сняты с мужчины 8 января.

Фото: Innocence Project

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В США был оправдан заключенный, отсидевший 26 лет в тюрьме за преступление, которого не совершал. Историю рассказывает CNN. Темнокожий американец Эдди Ли Ховард в 1994...
 
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