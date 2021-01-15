ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Над Иркутском взорвался метеорит

15.01.2021 12:51 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Над Иркутском взорвался метеорит

15 января утром в российском городе Иркутск наблюдали падение болида. Он полностью сгорел в атмосфере Земли, передает РИА Новости со слов директора астрономической обсерватории ИГУ Сергея Язева.

Специалист пояснил, что это нередкое явление. Оно лишь подтверждает то, что Земля надежно защищена атмосферой от космических объектов.

Фото: РИА Новости

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
15 января утром в российском городе Иркутск наблюдали падение болида. Он полностью сгорел в атмосфере Земли, передает РИА Новости со слов директора...
 
Новости дня
Новости разные
 
Судьба президента
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

14.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
15.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by