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Над Иркутском взорвался метеорит
Источник материала: ОНТ
15 января утром в российском городе Иркутск наблюдали падение болида. Он полностью сгорел в атмосфере Земли,
Специалист пояснил, что это нередкое явление. Оно лишь подтверждает то, что Земля надежно защищена атмосферой от космических объектов.
Фото: РИА Новости
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15 января утром в российском городе Иркутск наблюдали падение болида. Он полностью сгорел в атмосфере Земли, передает РИА Новости со слов директора...
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