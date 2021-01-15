Над Иркутском взорвался метеорит

Источник материала: ОНТ

15 января утром в российском городе Иркутск наблюдали падение болида. Он полностью сгорел в атмосфере Земли, передает РИА Новости со слов директора астрономической обсерватории ИГУ Сергея Язева.

Специалист пояснил, что это нередкое явление. Оно лишь подтверждает то, что Земля надежно защищена атмосферой от космических объектов.

Фото: РИА Новости

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