Не менее 46 человек стали жертвами атаки боевиков в ДР Конго

Источник материала: ОНТ

Как минимум 46 человек были убиты боевиками на северо-востоке ДР Конго. Об этом информирует ресурс Actualite.CD.

Жертвами нападения стали проживающие в провинции Итури пигмеи. По предварительной информации, атаку совершили боевики террористической группировки «Союзные демократические силы».

В МВД провинции сообщили, что число жертв может расти.

Фото: TASS/Zuma

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram