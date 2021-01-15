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Не менее 46 человек стали жертвами атаки боевиков в ДР Конго

15.01.2021 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Не менее 46 человек стали жертвами атаки боевиков в ДР Конго

Как минимум 46 человек были убиты боевиками на северо-востоке ДР Конго. Об этом информирует ресурс Actualite.CD.

Жертвами нападения стали проживающие в провинции Итури пигмеи. По предварительной информации, атаку совершили боевики террористической группировки «Союзные демократические силы».

В МВД провинции сообщили, что число жертв может расти.

Фото: TASS/Zuma

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Как минимум 46 человек были убиты боевиками на северо-востоке ДР Конго. Об этом информирует ресурс Actualite.CD. Жертвами нападения стали проживающие в провинции Итури...
 
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