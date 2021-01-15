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«Евроструктуры должны вмешаться в ситуацию с режимом Лукашенко, чтобы обеспечить немедленное освобождение журналистов»
Источник материала: Навiны
Европейская федерация журналистов (EFJ) выступила с заявлением, в котором призвала международное сообщество потребовать от белорусских властей освобождения всех задержанных в стране представителей медиа.
В организации констатировали, что в Беларуси «участились случаи уголовного преследования журналистов».
Они обратили внимание на задержание 12 января редактора journalby.com Андрея Александрова, а также на то, что за решеткой «просто за выполнение своей работы» находятся еще восемь представителей медиа: Екатерина Андреева, Дарья Чульцова, Екатерина Борисевич, Юлия Слуцкая, Алла Шарко, Сергей Альшевский, Петр Слуцкий и Ксения Луцкина.
EFJ призвала ОБСЕ, Совет Европы и Евросоюз «вмешаться в ситуацию с режимом Лукашенко, чтобы обеспечить немедленное освобождение журналистов».
«Мы еще раз призываем международное сообщество потребовать немедленного освобождения наших коллег.
Задержана также девушка Александрова Ирина Злобина.
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«Евроструктуры должны вмешаться в ситуацию с режимом Лукашенко, чтобы обеспечить немедленное освобождение журналистов»
Европейская федерация журналистов (EFJ) выступила с заявлением, в котором призвала международное сообщество потребовать от белорусских властей освобождения всех...
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