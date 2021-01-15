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За убийство стариков под Слуцком мужчину повторно приговорили к смертной казни
Источник материала: Onliner
На заседании суда в Слуцке 15 января Минский областной суд вынес приговор трем мужчинам по обвинению в убийстве пенсионеров и попытке убийства 85-летней женщины, сообщает лишенный регистрации правозащитный центр
Напомним, ранее Верховный суд такой приговор отменил и направил дело на повторное рассмотрение. В практике вынесения смертных приговоров в Беларуси это редкое явление, когда коллегия Верховного суда отменяет вынесенный ранее приговор и возвращает дело на новое рассмотрение.
Сегодня, 15 января, Минский областной суд вновь вынес приговор. Он ничем не отличается от предыдущего. Местного жителя Виктора Скрундика приговорили к смертной казни, его подельнику Виталию Мятежу дали 22 года колонии строгого режима, Валентину Бушнину присудили 18 лет колонии строгого режима. Известно, что мужчины совершили преступления, чтобы получить деньги на выпивку.
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На заседании суда в Слуцке 15 января Минский областной суд вынес приговор трем мужчинам по обвинению в убийстве пенсионеров и попытке убийства 85-летней женщины,...
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