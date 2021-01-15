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За убийство стариков под Слуцком мужчину повторно приговорили к смертной казни

15.01.2021 13:07 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

На заседании суда в Слуцке 15 января Минский областной суд вынес приговор трем мужчинам по обвинению в убийстве пенсионеров и попытке убийства 85-летней женщины, сообщает лишенный регистрации правозащитный центр «Вясна».

За убийство стариков под Слуцком мужчину повторно приговорили к смертной казни

Напомним, ранее Верховный суд такой приговор отменил и направил дело на повторное рассмотрение. В практике вынесения смертных приговоров в Беларуси это редкое явление, когда коллегия Верховного суда отменяет вынесенный ранее приговор и возвращает дело на новое рассмотрение.

Сегодня, 15 января, Минский областной суд вновь вынес приговор. Он ничем не отличается от предыдущего. Местного жителя Виктора Скрундика приговорили к смертной казни, его подельнику Виталию Мятежу дали 22 года колонии строгого режима, Валентину Бушнину присудили 18 лет колонии строгого режима. Известно, что мужчины совершили преступления, чтобы получить деньги на выпивку.

За убийство стариков под Слуцком мужчину повторно приговорили к смертной казни

 
 
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На заседании суда в Слуцке 15 января Минский областной суд вынес приговор трем мужчинам по обвинению в убийстве пенсионеров и попытке убийства 85-летней женщины,...
 
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