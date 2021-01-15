Тильда Суинтон совершила каминг-аут

Источник материала: Tut.by

В интервью Vogue 60-летняя актриса Тильда Суинтон заявила, что считает себя человеком, который не соответствует традиционной сексуальной и гендерной идентичности, пишет Rozetked.



Фото: Reuters

Речь идет о квире — теория, сторонники которые полагают, что гендер и сексуальная ориентация индивида не только и не столько предопределяются его биологическим полом, сколько социокультурным окружением и условиями личного воспитания.

По ее словам, квир для нее связан с чувствительностью, и теперь она в одной семье с режиссерами Уэсом Андерсоном, Пон Чжун Хо, Джимом Джармушем, Лукой Гуаданьино, Линн Рэмси, и Джоэнной Хогг: «Я всегда чувствовала себя квиром. Искала свой цирк квиров и нашла его. Это мой мир».

Также актриса в числе близких людей назвала покойных модельера Карла Лагерфельда и режиссера Дерека Джармена. Кроме всего прочего Суинтон уверила, что у нее никогда не было творческих амбиций. Например, в детстве она мечтала о семье, хороших друзьях, жизни в горной части Шотландии, а также множестве собак и даже огороде. Она призналась, что очень рада тому, что смогла всего этого достичь, при этом успех в карьере — всего лишь приятный бонус.