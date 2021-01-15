«Мне очень жаль, я раскаиваюсь». 54-летняя жительница Пружан оскорбила милиционера в Telegram-канале

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Не вознаграждение, а штраф за креативное творчество ожидает одну из жительниц Пружан. Женщина весьма нелестно отозвалась об участковом инспекторе милиции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Оскорбительные комментарии появились под постом, который опубликовали в одном из деструктивных Telegram-каналов в декабре 2020 года.





54-летняя «писательница» изысканностью пера удивила даже оперативников подразделения. Женщина не стеснялась в высказываниях, лишенных всякого приличия. Именно следователи и установили личность горожанки, которая, к слову, уже признала свою вину.





– Приношу свои извинения милиционеру Казаренко за то, что я его в Telegram-канале оскорбила неприличным словом.

– Сотруднику какого РОВД?

– Пружанского. Больше этого не повторится. Мне очень жаль, я раскаиваюсь.

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