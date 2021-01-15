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«Мне очень жаль, я раскаиваюсь». 54-летняя жительница Пружан оскорбила милиционера в Telegram-канале
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Не вознаграждение, а штраф за креативное творчество ожидает одну из жительниц Пружан. Женщина весьма нелестно отозвалась об участковом инспекторе милиции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
54-летняя «писательница» изысканностью пера удивила даже оперативников подразделения. Женщина не стеснялась в высказываниях, лишенных всякого приличия. Именно следователи и установили личность горожанки, которая, к слову, уже признала свою вину.
– Приношу свои извинения милиционеру Казаренко за то, что я его в Telegram-канале оскорбила неприличным словом.
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«Мне очень жаль, я раскаиваюсь». 54-летняя жительница Пружан оскорбила милиционера в Telegram-канале
Новости Беларуси. Не вознаграждение, а штраф за креативное творчество ожидает одну из жительниц Пружан. Женщина весьма нелестно отозвалась об участковом...
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