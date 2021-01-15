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Эксперты Citigroup прогнозируют обвал курса доллара на 20%

15.01.2021 13:17 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Эксперты Citigroup прогнозируют обвал курса доллара на 20%
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По мнению экспертов банка Citigroup, победа демократов на выборах сенаторов в Джорджии серьезно увеличивает вероятность снижения курса доллара на 20% в текущем году.

Они подчеркнули, что эта победа усиливают почти все факторы, которые давят на доллар, включая ожидания увеличения бюджетного стимулирования, хеджирование валютных рисков и перераспределение финансовых потоков между активами.

Первая неделя 2021 года вообще оказалась богатой на негативные прогнозы по доллару. Известный американский финансовый аналитик Джим Рикардс заявил, что в настоящее время дефляция является большей проблемой, чем инфляции, так как денежного обращения в стране практически нет из-за пандемии.

Однако в более долгосрочной перспективе США придется заняться проблемой долга, и ее решение потребует девальвации доллара на 50% в течение 20 лет. Он прогнозирует рост цены золота в еще большей степени — до 15 тыс. долларов за унцию.

Технический аналитик компании Bay Crest Partners Джонатан Крински предупредил о более близкой опасности.

Он отметил, что индекс US Momentum Long Index от Morgan Stanley, который отражает динамику самых быстрорастущих бумаг из фондового индекса Russell 3000, оторвался от 200-дневной скользящей средней на 40%, что является рекордным значением с марта 2000 года, когда лопнул пузырь доткомов, и акции технологических компаний стремительно подешевели.

На близость обвала рынка указывает и новый рекорд, установленный компанией Tesla, которая 7 января подорожала на 8%, и вышла на первое место по стоимости в мире. Ее капитализация достигла 773,5 млрд. долларов, в то время как капитализация Facebook — 765,5 млрд. долларов. После этого Илон Маск стал самым богатым человеком планеты с состоянием около 190 млрд. долларов.

Рыночная капитализация Tesla превысила капитализацию девяти крупнейших автомобильных компаний мира, что стало поводом для ее сравнения с «Компанией Южных морей», которая была одной из первых финансовых пирамид в мире (в начале 18 века).

Американский миллиардер Джереми Грэнтэм даже заметил, что будущий обвал фондовых рынков войдет в историю наряду с крахом финансовой пирамиды Компании Южных морей, крахом 1929 года и 2000 года, и подчеркнул, что ФРС не сможет предотвратить его.

Действительно, американский фондовый рынок постепенно приближается к краху, который будет вызван не крахом финансовых пирамид, а глубокими идеологическими причинами (см. «Настоящий либерализм — будущее для Беларуси»).
 
 
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Первая неделя 2021 года вообще оказалась богатой на негативные прогнозы по доллару.
 
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