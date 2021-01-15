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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Эксперты Citigroup прогнозируют обвал курса доллара на 20% Первая неделя 2021 года вообще оказалась богатой на негативные прогнозы по доллару.

Они подчеркнули, что эта победа усиливают почти все факторы, которые давят на доллар, включая ожидания увеличения бюджетного стимулирования, хеджирование валютных рисков и перераспределение финансовых потоков между активами.Первая неделя 2021 года вообще оказалась богатой на негативные прогнозы по доллару. Известный американский финансовый аналитикзаявил, что в настоящее время дефляция является большей проблемой, чем инфляции, так как денежного обращения в стране практически нет из-за пандемии.Однако в более долгосрочной перспективе США придется заняться проблемой долга, и ее решение потребует девальвации доллара на 50% в течение 20 лет. Он прогнозирует рост цены золота в еще большей степени — до 15 тыс. долларов за унцию.Технический аналитик компании Bay Crest Partnersпредупредил о более близкой опасности.Он отметил, что индекс US Momentum Long Index от Morgan Stanley, который отражает динамику самых быстрорастущих бумаг из фондового индекса Russell 3000, оторвался от 200-дневной скользящей средней на 40%, что является рекордным значением с марта 2000 года, когда лопнул пузырь доткомов, и акции технологических компаний стремительно подешевели.На близость обвала рынка указывает и новый рекорд, установленный компанией Tesla, которая 7 января подорожала на 8%, и вышла на первое место по стоимости в мире. Ее капитализация достигла 773,5 млрд. долларов, в то время как капитализация Facebook — 765,5 млрд. долларов. После этогостал самым богатым человеком планеты с состоянием около 190 млрд. долларов.Рыночная капитализация Tesla превысила капитализацию девяти крупнейших автомобильных компаний мира, что стало поводом для ее сравнения с «Компанией Южных морей», которая была одной из первых финансовых пирамид в мире (в начале 18 века).Американский миллиардердаже заметил, что будущий обвал фондовых рынков войдет в историю наряду с крахом финансовой пирамиды Компании Южных морей, крахом 1929 года и 2000 года, и подчеркнул, что ФРС не сможет предотвратить его.Действительно, американский фондовый рынок постепенно приближается к краху, который будет вызван не крахом финансовых пирамид, а глубокими идеологическими причинами (см. «Настоящий либерализм — будущее для Беларуси»).