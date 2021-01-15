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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Дуров отказался продать даже 5% Telegram Павел Дуров просит деньги у банков, при этом отказывается продать инвесторам даже самую малую часть Telegram.

Ранее издание The Information, чтоищет новые пути финансирования Telegram. Он обсуждал с банками возможность привлечь конвертируемый долг на сотни миллионов долларов.Деньги крайне нужны на оплату инфраструктуры и на зарплаты разработчикам. Расходы Telegram растут в геометрической прогрессии в соответствии с ростом аудитории мессенджера.Кроме того, инвесторы блокчейн-проекта TON ждут от Дурова выплаты компенсаций не позднее апреля 2021 года.Как отметил представитель мессенджера, компании постоянно поступают предложения о финансировании, но она ещё не решила, «по какому пути пойти». В любом случае Telegram не считает себя обычным стартапом и не применяет стандартные методы привлечения инвестиций.