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Дуров отказался продать даже 5% Telegram

15.01.2021 13:17 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Дуров отказался продать даже 5% Telegram
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Как стало известно, на данный момент инвесторы оценили мессенджер в $30 млрд. Но по такой оценке Павел не захотел продать даже 5%. По словам двух собеседников The Bell, предложение было сделано в конце прошлой недели, и Дуров уже успел его отклонить.

Ранее издание The Information сообщило, что Павел Дуров ищет новые пути финансирования Telegram. Он обсуждал с банками возможность привлечь конвертируемый долг на сотни миллионов долларов.

Деньги крайне нужны на оплату инфраструктуры и на зарплаты разработчикам. Расходы Telegram растут в геометрической прогрессии в соответствии с ростом аудитории мессенджера.

Кроме того, инвесторы блокчейн-проекта TON ждут от Дурова выплаты компенсаций не позднее апреля 2021 года.

Как отметил представитель мессенджера, компании постоянно поступают предложения о финансировании, но она ещё не решила, «по какому пути пойти». В любом случае Telegram не считает себя обычным стартапом и не применяет стандартные методы привлечения инвестиций.
 
 
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Павел Дуров просит деньги у банков, при этом отказывается продать инвесторам даже самую малую часть Telegram.
 
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