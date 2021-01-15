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Дуров отказался продать даже 5% Telegram
Источник материала: UDF
Иллюстративное фото
Ранее издание The Information
Деньги крайне нужны на оплату инфраструктуры и на зарплаты разработчикам. Расходы Telegram растут в геометрической прогрессии в соответствии с ростом аудитории мессенджера.
Кроме того, инвесторы блокчейн-проекта TON ждут от Дурова выплаты компенсаций не позднее апреля 2021 года.
Как отметил представитель мессенджера, компании постоянно поступают предложения о финансировании, но она ещё не решила, «по какому пути пойти». В любом случае Telegram не считает себя обычным стартапом и не применяет стандартные методы привлечения инвестиций.
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Павел Дуров просит деньги у банков, при этом отказывается продать инвесторам даже самую малую часть Telegram.
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