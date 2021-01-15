Лукашенко предстоит сделать тяжелый выбор

Источник материала: UDF



Фото: БЕЛТА

«Вы должны понимать, что это чисто политические вещи. Чисто по-человечески мы не заслужили того, чтобы против нас вводили санкции. Нас душили и будут душить. Мы должны научиться противостоять санкциям. Это уже какой-то, наверное, третий или четвертый этап в удушении экономики и нашей государственности».

«Клином свет на Евросоюзе не сошелся. Хотя и они же не дураки. Понимают, что около трех тысяч предприятий разного рода функционируют и завязаны на Беларуси. И обвала в Беларуси никто не хочет потому, что это определенные недостатки и проблемы в самом Европейском союзе. Поэтому надо работать со всеми –с европейцами, американцами, но есть и азиатский рынок. Денег сегодня в мире море. Тем более ничем не обеспеченных, напечатанных, вброшенных. Их надо как-то связывать. Все же это понимают. Поэтому надо будет работать и заниматься привлечением финансовых ресурсов…»

«Хотелось бы услышать объяснение в связи с этим. Банальные вещи я читаю и слушаю, но хотелось бы поглубже взглянуть на эту проблему. Ценовая стабильность – вопрос номер один, мы никуда от этого не уйдем. Это жизнь наших людей».

«Конечно, я благодарен прежде всего вам за то, что в непростой, можно даже сказать тяжелейшей ситуации (в других государствах банковская система просто рушилась) вы не просто удержали ситуацию – она более-менее способствует функционированию нашей экономики. Но давайте откровенно – экономика должна развиваться. Есть экономика – есть банковская система. Есть банки. Есть вообще сфера эта, и она жива. Если экономики не будет – не будет и банковской системы, и у людей не будет денег. Поэтому экономика прежде всего», - сказал он.

«Понятно, что «воздушных» денег давно уже нет и не будет. Все это должны прекрасно понимать. Но, тем не менее, нужно изыскивать возможность кредитования реального сектора экономики прежде всего. Поэтому вот этот фундаментальный вопрос», - сказал он.

Павел Каллаур (слева) и Валерий Бельский. Фото: БЕЛТА

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Лукашенко предстоит сделать тяжелый выбор Белорусский правитель оказался на распутье.

Начал свою беседу с главой НББс вопроса о западных санкциях:Лукашенко настоятельно рекомендовал подчиненным смотреть на мир шире:Лукашенко обратил внимание на то, что по итогам прошлого года в Беларуси был превышен прогнозный параметр по инфляции:Впрочем, в целом ситуацию в банковской сфере и лично работуна посту главы Нацбанка Лукашенко оценил положительно:По словам Лукашенко «должен быть разумный баланс» между финансированием реального сектора и банковской стабильностью.На встрече присутствовал помощник Лукашенко по экономическим вопросамКак известно, он является сторонником накачки экономики ничем не обеспеченными деньгами. Такую политику проводил экс-глава Нацбанка, при котором в стране были проведены три девальвации. При этом во время последней рубль обесценился почти в три раза.Очевидно, что сегодня Лукашенко предстоит принять ключевое решение: сохранить макроэкономическую стабильность в ущерб реальному сектору, либо дать добро на накачку экономику пустыми деньгами. Последствия последнего хода предсказуемы – через несколько месяцев страну ждет очередная девальвация и резкий рост цен.