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Лукашенко предстоит сделать тяжелый выбор

15.01.2021 13:17 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Лукашенко предстоит сделать тяжелый выбор
Фото: БЕЛТА
Александр Лукашенко оказался на развилке: продолжать кредитовать убыточный реальный сектор, но потерять макроэкономическую стабильность, либо снова запустить печатный станок и сохранить рабочие места ценой девальвации рубля и резкого роста цен. Что он выберет, возможно, станет известно сегодня после совещания с участием главы Национального банка Беларуси Павлом Каллауром.

Начал свою беседу с главой НББ Александр Лукашенко с вопроса о западных санкциях:

«Вы должны понимать, что это чисто политические вещи. Чисто по-человечески мы не заслужили того, чтобы против нас вводили санкции. Нас душили и будут душить. Мы должны научиться противостоять санкциям. Это уже какой-то, наверное, третий или четвертый этап в удушении экономики и нашей государственности».


Лукашенко настоятельно рекомендовал подчиненным смотреть на мир шире:

«Клином свет на Евросоюзе не сошелся. Хотя и они же не дураки. Понимают, что около трех тысяч предприятий разного рода функционируют и завязаны на Беларуси. И обвала в Беларуси никто не хочет потому, что это определенные недостатки и проблемы в самом Европейском союзе. Поэтому надо работать со всеми –с европейцами, американцами, но есть и азиатский рынок. Денег сегодня в мире море. Тем более ничем не обеспеченных, напечатанных, вброшенных. Их надо как-то связывать. Все же это понимают. Поэтому надо будет работать и заниматься привлечением финансовых ресурсов…»


Лукашенко обратил внимание на то, что по итогам прошлого года в Беларуси был превышен прогнозный параметр по инфляции:

«Хотелось бы услышать объяснение в связи с этим. Банальные вещи я читаю и слушаю, но хотелось бы поглубже взглянуть на эту проблему. Ценовая стабильность – вопрос номер один, мы никуда от этого не уйдем. Это жизнь наших людей».


Впрочем, в целом ситуацию в банковской сфере и лично работу Павла Каллаура на посту главы Нацбанка Лукашенко оценил положительно:

«Конечно, я благодарен прежде всего вам за то, что в непростой, можно даже сказать тяжелейшей ситуации (в других государствах банковская система просто рушилась) вы не просто удержали ситуацию – она более-менее способствует функционированию нашей экономики. Но давайте откровенно – экономика должна развиваться. Есть экономика – есть банковская система. Есть банки. Есть вообще сфера эта, и она жива. Если экономики не будет – не будет и банковской системы, и у людей не будет денег. Поэтому экономика прежде всего», - сказал он.



По словам Лукашенко «должен быть разумный баланс» между финансированием реального сектора и банковской стабильностью.

«Понятно, что «воздушных» денег давно уже нет и не будет. Все это должны прекрасно понимать. Но, тем не менее, нужно изыскивать возможность кредитования реального сектора экономики прежде всего. Поэтому вот этот фундаментальный вопрос», - сказал он.


Лукашенко предстоит сделать тяжелый выбор

Павел Каллаур (слева) и Валерий Бельский. Фото: БЕЛТА

На встрече присутствовал помощник Лукашенко по экономическим вопросам Валерий Бельский.

Как известно, он является сторонником накачки экономики ничем не обеспеченными деньгами. Такую политику проводил экс-глава Нацбанка Петр Прокопович, при котором в стране были проведены три девальвации. При этом во время последней рубль обесценился почти в три раза.

Очевидно, что сегодня Лукашенко предстоит принять ключевое решение: сохранить макроэкономическую стабильность в ущерб реальному сектору, либо дать добро на накачку экономику пустыми деньгами. Последствия последнего хода предсказуемы – через несколько месяцев страну ждет очередная девальвация и резкий рост цен.
 
 
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