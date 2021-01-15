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Lada полностью перейдет на платформы Renault и породнится с румынской Dacia

15.01.2021 13:17 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Lada полностью перейдет на платформы Renault и породнится с румынской Dacia
Фото: Renault Group
Группа Renault представила свою очередную стратегию работы под названием Renaulution. В стратегии прописаны планы, которые касаются АвтоВАЗа и бренда «Лада» (входят в Группу Renault). В частности, в иерархии Группы Renault отечественная Lada будет объединена с румынской маркой Dacia.

Отмечается, что, согласно плану, к 2025 году обе марки полностью перейдут на модульную платформу CMF-B, которая уже использована для новых моделей Dacia Logan/Sandero. Общее количество моделей и типов кузова будет сокращено с 18 до 11, а совокупный объем производства превысит один миллион машин в год.

По данным издания, через четыре года прекратится выпуск нынешних Lada Granta, Lada Niva Travel, Lada Niva Legend и Lada Vesta, базирующихся на устаревших платформах.

В 2021 и 2022 годах АвтоВАЗ не выпустит ни одного полностью нового автомобиля. Ближайшие премьеры состоятся в 2023 году. Речь идет о двух моделях B-сегмента. В 2024 году бренд представит еще одну модель В-класса, а в 2025-ом должна появиться машина C-класса. Все они будут созданы на единой платформе от группы Renault.
 
 
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Завод окончательно переходит на иностранные технологии.
 
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