Источник материала: UDF



Фото: Renault Group

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Lada полностью перейдет на платформы Renault и породнится с румынской Dacia Завод окончательно переходит на иностранные технологии.

Отмечается, что, согласно плану, к 2025 году обе марки полностью перейдут на модульную платформу CMF-B, которая уже использована для новых моделей Dacia Logan/Sandero. Общее количество моделей и типов кузова будет сокращено с 18 до 11, а совокупный объем производства превысит один миллион машин в год.По данным издания, через четыре года прекратится выпуск нынешних Lada Granta, Lada Niva Travel, Lada Niva Legend и Lada Vesta, базирующихся на устаревших платформах.В 2021 и 2022 годах АвтоВАЗ не выпустит ни одного полностью нового автомобиля. Ближайшие премьеры состоятся в 2023 году. Речь идет о двух моделях B-сегмента. В 2024 году бренд представит еще одну модель В-класса, а в 2025-ом должна появиться машина C-класса. Все они будут созданы на единой платформе от группы Renault.