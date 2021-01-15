На старые грабли. Лукашенко поручил Каллауру найти денег на спасение предприятий

Источник материала: Салiдарнасць

Белорусский правитель уверен, что так экономика будет развиваться.





Фото presiden.gov.by

На встрече с главой Нацбанка Александр Лукашенко поручил сориентировать банковскую систему на кредитование реального сектора экономики. И объяснил Павлу Калллауру, как это все будет работать.

— Давайте откровенно, экономика должна развиваться. Есть экономика — есть банковская система, есть банки, эта сфера, и она жива. Если экономики не будет — не будет банковской системы. И у людей не будет денег. Поэтому экономика прежде всего, — цитирует слова Лукашенко его пресс-служба. — Без экономики не будет никаких финансов.

При этом глава Беларуси попросил найти «разумный баланс» в условиях отсутствия средств:

— Понятно, что должен быть разумный баланс. Понятно, что воздушных денег давно уже нет и не будет. Все это должны прекрасно понимать. Но тем не менее нужно изыскивать возможность кредитования реального сектора экономики прежде всего.

Говоря о положении дел в банковской сфере, Лукашенко поблагодарил Каллаура за то, что в непростое время удалось удержать ситуацию:

— Можно даже сказать в тяжелейшей ситуации. В других государствах банковская система просто рушилась. Мы не просто удержали ситуацию, но она более-менее способствует функционированию нашей экономики.

Также он потребовал научиться противостоять санкционному давлению и не нашел причин, по которым санкции были введены.

— Всякого рода санкционное давление, — вы должны понимать, что это чисто политические вещи. Нет причин, мы не заслужили того, чтобы против нас вводили санкции. Нас душили и будут душить. Мы должны научиться противостоять этому. Это уже, наверное, третий или четвертый этап в удушении экономики и нашей государственности. Надо смотреть на мир шире. Клином свет на Евросоюзе не сошелся.

И рассказал, как плохо будет самому Евросоюзу:

— Хотя и они же не дураки, понимают, что около 3 тысяч предприятий разного рода функционируют и завязаны на Беларусь. И обвала в Беларуси никто не хочет, потому что это определенные недостатки и проблемы в самом Европейском союзе. Поэтому надо работать со всеми — и европейцами, и американцами. Но есть и азиатский рынок. Денег сегодня в мире море. И тем более ничем не обеспеченных, напечатанных, вброшенных и так далее. Их надо как-то связывать, все же это понимают.

Лукашенко подчеркнул, что в этой связи надо работать и заниматься привлечением финансовых ресурсов.