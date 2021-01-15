Источник материала: Хартия'97

Экономист: Произошло что-то безвозвратное 15.01.2021, 13:17

Сергей Чалый

Фото: «Жизнь-малина»

Протест уже не затухнет.

Известный экономист Сергей Чалый в интервью для канала «Жизнь-малина» объяснил, почему Россия дает деньги Лукашенко, сравнил белорусов с троллейбусом из известного анекдота и рассказал про возможный дефолт. Выдержку из интервью приводит «Салiдарнасць» .

Почему протест уже не затухнет

— Все поменялось. У людей другое ощущение. Все уже знают, что нас много, что меньшинство у противника. Это ощущение и моральной правоты и того, что мы победили, но победу у нас украли, уже никуда не денется.

Я реально не могу представить, чего хочет сегодня власть? Давайте перевернем страницу? И что мы забудем эти 400 случаев пыток и 30 тысяч людей, которые прошли через систему? Серьезно? Так не бывает. У них там год примирения. Примирения не бывает без покаяния, ребята. Сначала одно, потом другое.

Произошло что-то безвозвратное. Уже назад дороги нет. Власти очень хотелось бы вернуться назад в 8 августа. Но это невозможно. И мы и они уже сделали очень много безвозвратных вещей. Так, как раньше уже не будет точно.

Сколько еще может существовать режим Лукашенко?

— Пропала аура легитимности Лукашенко. То состояние, в котором мы сейчас находимся, не может длиться долго. Это ненормальное состояние. Это напряженное состояние ожидания с обеих сторон. Страна живет в кризисном режиме.

Экономика сейчас вся практически в параличе, в состоянии ожидания. Это же видно по тому, что горизонт планирования резко сократился. В такой ситуации невозможны инвестиции, вообще никакие, я уже не говорю про иностранные. Кто в здравом уме будет сейчас расширять бизнес?

Для меня на самом деле странно, что и так достаточно долго все. Я вижу героические действия Нацбанка. Ему ведь пришлось пережить и отток депозитов, и набег на обменники, и золотовалютных резервов они в этом году 20% потеряли.

Пытаюсь понять, что происходит в коридорах власти. И то, что доносится оттуда… Есть вопрос, на который нет ответа: чего вы хотите добиться? Вы ждете, что Лукашенко снова полюбят? Нет, это безвозвратно ушло. Что народ скажет: а мы все забыли и простили? Тоже не будет.

Если единственная тактика — это насилие и вы хотите полноценного оккупационного режима, то это нереально, потому что это экономически нежизнеспособно. На такие диктатуры нужно очень много денег. Так живут либо ресурсные страны, либо те, кто кого-то грабят. Диктатура — это очень дорого.

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