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The Washington Post: Администрация Белого дома не стала поддерживать Трампа в скандале с импичментом

15.01.2021 13:25 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

The Washington Post: Администрация Белого дома не стала поддерживать Трампа в скандале с импичментом

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  • 15.01.2021, 13:12
The Washington Post: Администрация Белого дома не стала поддерживать Трампа в скандале с импичментом

Это очень удручает Трампа.

На фоне скандала с импичментом круг ближайшего окружения президента США Дональда Трампа сужается, а сам он агрессивно ведет себя с теми, кто остался на его стороне. Об этом 14 января сообщило издание The Washington Post, ссылаясь на источники, пишет "Гордон".

В частности, значительно ухудшились отношения Трампа с его адвокатом Рудольфом Джулиани. По словам источников, Трамп дал указание своим помощникам не платить Джулиани за услуги юриста. Кроме того, Трамп хочет лично рассматривать вопросы о любых возмещениях расходов, понесенных Джулиани во время поездки от имени президента США для оспаривания результатов выборов в ключевых штатах.

Также Трамп в частном порядке выразил обеспокоенность некоторыми действиями Джулиани и выступил против его требования о гонораре в $20 тыс. ежедневно.

Источники отмечают, что Трамп расстроен тем, что после штурма Капитолия и объявления импичмента его не поддерживает ни один из чиновников Белого дома. В частности, среди этих людей оказались зять и советник Трампа Джаред Кушнер, пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани, экономический советник Ларри Кудлоу, советник по нацбезопасности Роберт О'Брайен и начальник его предвыборного штаба Марк Медоуз.

The Washington Post подчеркивает, что Белый дом никак не попытался защитить Трампа от импичмента – помощники президента не стали готовить союзникам американского президента тезисы для выступлений, его пресс-секретарь не проводил брифинг с журналистами, его советники не давали телеинтервью на Северной лужайке Белого дома, адвокаты и сотрудники по законодательным вопросам не собирали голоса и не пытались убедить законодателей Сената проголосовать против импичмента.

Издание отмечает, что организованной кампании по блокированию импичмента не было, так как многие из помощников Трампа считают, что его подстрекательство к массовым беспорядкам было слишком одиозным.

Еще один из собеседников издания сообщил, что советник Белого дома Пэт Чиполлоне, который занимал центральное место в защите президента США во время его первого импичмента год назад, посоветовал другим сотрудникам администрации обратить внимание на то, что на этот раз даже он не участвовал в защите Трампа.

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