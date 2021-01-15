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Анна Хитрик поздравила белорусов бело-красно-белыми лентами из самого сердца Израиля

15.01.2021 13:25 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Анна Хитрик поздравила белорусов бело-красно-белыми лентами из самого сердца Израиля

  • 15.01.2021, 13:09
Анна Хитрик поздравила белорусов бело-красно-белыми лентами из самого сердца Израиля

Певица и актриса представила клип «Навагодняя паштоўка».

Белорусская певица и актриса, фронтвумен группы Sounduk Анна Хитрик представляет песню и клип «Навагодняя паштоўка» на стихи известного белорусского поэта Андрея Хадановича. Видео снимали в Израиле: идея ролика принадлежит самой Анне и ее мужу Сергею Рудене.

Анна говорит, что в репертуаре Sounduk есть одна песня на стихи Андрея Хадановича — «Чаму». Это неизменный хит всех концертов и, как его называет сама группа, «экспресс-курс изучения белорусского языка».

— И в Израиле под эту песню поют и танцуют, и в Минске, и в Москве. То есть вне зависимости от страны «Чаму» всегда принимают на ура. И я всегда хотела еще поработать с Андреем, и не так давно мы списались. Рассказала, что хочу сделать песню на белорусском языке. Хотелось найти светлые и нужные слова, без лишнего пафоса. За несколько дней до Нового года Андрей написал «Навагоднюю паштоўку» и прислал ее мне. Через несколько минут я сразу же напевала мелодию, — рассказала Анна Хитрик.

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Теги: Минск
 
 
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Певица и актриса представила клип «Навагодняя паштоўка».
 
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