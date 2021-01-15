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Сомнительные объятия Рене Фазеля
Источник материала: Хартия'97
Сомнительные объятия Рене Фазеля
Спортивный функционер может занять незавидное место в истории символов.
Рене Фазель на голову ниже белорусского диктатора Александра Лукашенко. Президент Международной федерации хоккея с шайбой, родившийся в Швейцарии, был вынужден встать на цыпочки, чтобы обнять человека, который правит Беларусью на протяжении 26 лет и чей режим называют «царством террора», пишет сайт
Рене Фазель был в столице Беларуси Минске в понедельник, чтобы обсудить чемпионат мира по хоккею 2021 года. Международная федерация хоккея с шайбой попала под все возрастающее давление после того, как Латвия призвала полностью убрать это мероприятие из Беларуси, поскольку режим Лукашенко терроризирует мирных демонстрантов.
Объятия и другие проявления привязанности могут войти в историю как символы своего времени
В 1979 году фотография лидера Восточной Германии Эриха Хонеккера и президента СССР Леонида Брежнева стала символом для советского мира. На фотографии Реджис Боссу два лидера целуют друг друга в губы. Они исполняют советский братский поцелуй на праздновании 30-летия ГДР. Картина символизировала мощь и сплоченность советского блока и стала иконой самой холодной войны.
Спустя более сорока лет объятия белорусского диктатора вызывают сомнения, какое место в истории Фазель хочет занять для себя.
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Спортивный функционер может занять незавидное место в истории символов.
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