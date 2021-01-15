ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Сомнительные объятия Рене Фазеля

15.01.2021 13:25 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

Сомнительные объятия Рене Фазеля

4
  • 15.01.2021, 13:03
Сомнительные объятия Рене Фазеля
фото: БелТА

Спортивный функционер может занять незавидное место в истории символов.

Рене Фазель на голову ниже белорусского диктатора Александра Лукашенко. Президент Международной федерации хоккея с шайбой, родившийся в Швейцарии, был вынужден встать на цыпочки, чтобы обнять человека, который правит Беларусью на протяжении 26 лет и чей режим называют «царством террора», пишет сайт The European (перевод — Charter97.org).

Рене Фазель был в столице Беларуси Минске в понедельник, чтобы обсудить чемпионат мира по хоккею 2021 года. Международная федерация хоккея с шайбой попала под все возрастающее давление после того, как Латвия призвала полностью убрать это мероприятие из Беларуси, поскольку режим Лукашенко терроризирует мирных демонстрантов.

Объятия и другие проявления привязанности могут войти в историю как символы своего времени

В 1979 году фотография лидера Восточной Германии Эриха Хонеккера и президента СССР Леонида Брежнева стала символом для советского мира. На фотографии Реджис Боссу два лидера целуют друг друга в губы. Они исполняют советский братский поцелуй на праздновании 30-летия ГДР. Картина символизировала мощь и сплоченность советского блока и стала иконой самой холодной войны.

Спустя более сорока лет объятия белорусского диктатора вызывают сомнения, какое место в истории Фазель хочет занять для себя.


Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Спортивный функционер может занять незавидное место в истории символов.
 
Новости дня
Новости разные
 
Дуров отказался продать даже 5% Telegram
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

14.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
15.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by