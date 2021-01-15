Источник материала: Хартия'97

Тысячи монет: археологи нашли в Венгрии огромный средневековый клад 15.01.2021, 13:02

Сокровища были спрятаны недалеко от Будапешта.

Археологи во время раскопок в поселении Уйлендел недалеко от Будапешта нашли разбитый сосуд с тысячами серебряных и четырьмя золотыми монетами. Как сообщает «Новое время» , ученые называют этот тайник самым большим кладом монет позднего средневековья из всех, которые когда-либо были найдены в округе Пешт.

Самая ранняя из монет относится ко второму веку - это cеребряный денарий Луция Вера, соправителя Римской империи 161−169 годов. Кроме того, четыре золотых форинта времен Матиаша I (1458−1490) были спрятаны под тканью. Также ученые заметили ватиканский денарий, деньги, выпущенные Папой Пием (1458−1464).

По оценкам исследователей, во времена, когда монеты были спрятаны, они стоили примерно 74 золотых форинта, что сейчас равнялось бы стоимости хорошего автомобиля. Вероятно, клад спрятали жители района во время нападения войск Османской империи перед известной битвой под Могачем.

«Редко можно так хорошо видеть, как глубокая вспашка разрушает сокровища, спрятанные в земле. В этот раз наконечник плуга разбил горшок с монетами и потянул их в определенном направлении, чтобы можно было проследить за расположением монет. Разбитый горшок нельзя было сохранить целым, поэтому монеты собирали на месте», — заявил руководитель раскопок Балаж Надь.









Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер , подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97» .