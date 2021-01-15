Источник материала: Хартия'97

«Газпром» отложил стройку «Северного потока-2» после ультиматума из США 1 15.01.2021, 13:00

Работы в территориальных водах Дании остановлены.

Швейцарская Nord Stream 2 AG - 100-процентная дочка «Газпрома» - не планирует начинать работы 15 января - в день, когда начинает действовать выданное властями Дании разрешение, сообщает Handelsblatt .

Причина задержки - необходимость «проверить оборудование», заявил представитель компании, добавив, что точную дату начала укладки 127-километрового участка назвать не может.

«Мы, вероятно, не сможем уточнить, когда начнем укладывать трубы, до конца января или начала февраля», - сказал он.

1 января вступил в силу новый пакет санкций США, распространяющий ограничительные меры на услуги по страхованию строительства, а также по тестированию, проверке и сертификации трубопровода. Вскоре после этого Госдепартамент разослал предупреждения европейским участникам проекте с призывом выйти, «пока не поздно». В среду, 13 января, стало известно, что от сотрудничества с «Газпромом» решила отказаться датская инжиниринговая корпорация Ramboll.

3 января от участия в Nord Stream 2 отказалась норвежская сертификационная и классификационная компания Det Norske Veritas (DNV GL).

В сентябре от работы с Nord Stream 2 отказалась международная группа клубов взаимного страхования судовладельцев (International Group of P&I Clubs, или IG P&I).

Ассоциация, объединяющая 13 клубовы международного морского страхования, заявила, что ни один из ее членов не будет предоставлять страховое покрытие судам, участвующим в строительстве трубопровода.

По данным Bloomberg, завершить стройку Nord Stream 2 AG планирует не раньше июня. Согласно графику работ, который цитирует агентство, трубоукладочная баржа «Фортуна» закончит работы в водах Дании в последнюю неделю мая, а затем вернется на участок в водах Германии, который будет окончательно сдан уже летом.

Ранее датское морское управление сообщило, что трубоукладочная баржа «Фортуна» и суда «Балтийский исследователь» и «Мурман» будут вести укладку газопровода в исключительной экономической зоне Дании с 15 января.

Трубоукладочная баржа «Фортуна» днем в четверг вышла из германского порта Висмар, где была на стоянке в последние 2 недели. Судно снабжения «Балтийский исследователь» 14 января вернулось в зону продолжения строительства газопровода.

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