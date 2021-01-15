Источник материала: Хартия'97

В Беларуси вынесли первый смертный приговор в этом году 15.01.2021, 12:55

Виктор Скрундик

Ранее Верховный суд приговор отменил и направил дело на повторное рассмотрение.

На заседании суда в Слуцке 15 января Минский областной суд вынес приговор трем мужчинам по обвинению в убийстве пенсионеров и попытке убийства 85-летней женщины, сообщает сайт правозащитного центра «Вясна» .

Ранее Верховный суд приговор отменил и направил дело на повторное рассмотрение. В практике вынесения смертных приговоров в Беларуси это редкое явление, когда коллегия Верховного суда отменяет вынесенный ранее приговор и возвращает дело на новое рассмотрение.

Сегодня, 15 января, Минский областной суд вновь вынес приговор, который ничем не отличается от предыдущего. Местного жителя Виктора Скрундика приговорили к смертной казни, его подельнику Виталию Мятежу дали 22 года колонии строгого режима, Валентину Бушнину — 18 лет колонии строго режима. На преступления мужчины пошли, чтобы получить деньги на выпивку.

Убийства под Слуцком

Напомним, серия убийств под Слуцком произошла в 2019 году. 14 января в деревне Суховчицы был убит 79-летний Михаил Шугалей. Обвинения были предъявлены 29-летнему Виктору Скрундику (ранее дважды судим) и 33-летнему Валентину Бушнину (ранее шесть раз судим). По версии следствия, пожилого человека сначала душили шнурком от спортивных штанов, а потом устроили в его доме пожар. Как показала экспертиза, во время поджога мужчина был еще жив, то есть его сожгли заживо. Из дома жертвы нападавшие вынесли 50 рублей, чтобы пропить их.

Через неделю, 21 января, произошло нападение на 94-летнего Владимира Гаркавого, он жил в деревне Ульяновка. Мужчину душили проводом, ремнем и тоже сожгли еще живым. Из его дома злоумышленники вынесли 280 рублей и несколько бутылок алкоголя. Обвинения были предъявлены Виктору Скрундику и 25-летнему Виталию Мятежу (ранее не судим).

Через 10 дней, 31 января, в деревне Суховчицы произошло нападение на 85-летнюю Софью Мацеле. Виктор Скрундик, который признан виновным в покушении на убийство, избил женщину, грозился ее убить и вымогал деньги на выпивку. Пенсионерке удалось спастись.

В марте 2020 года суд назначил одному из фигурантов смертную казнь, остальным — продолжительные сроки лишения свободы: 18 и 22 года. 30 июня прошлого года Верховный суд рассмотрел апелляцию, отменил приговор и направил дело на повторное рассмотрение.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер , подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97» .