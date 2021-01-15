Три автовора из Беларуси пойманы в Германии - видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

Правоохранители из Бранденбурга задержали группу угонщиков авто в момент кражи BMW X5, сообщает МВД Беларуси.

Воры начали убегать, и завязалась погоня, во время которой один из мужчин протаранил полицейский кордон и скрылся в лесу. Его подельники пытались "прикрыть" товарища, сопровождая его на других авто.

Правоохранители нашли и задержали скрывшегося угонщика с помощью вертолета и служебных собак. Его соучастники также были пойманы.

В момент задержания полиция нашла у преступников специальные "удочки" - технические приспособления, с помощью которых можно открыть и завести автомобиль.

Мужчины оказались родом из белорусских Калинковичей. Самому старшему из них 30 лет, младшему - 23. Они угоняли авто в Германии как минимум начиная с сентября 2020 года. За весь период их "деятельности", на счету воров накопилось 20 украденных машин.

Белорусы продавали автомобили в страны Европы и СНГ. Общая сумма украденного составляет более миллиона евро.

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