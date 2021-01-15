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Три автовора из Беларуси пойманы в Германии - видео

15.01.2021 13:29 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Правоохранители из Бранденбурга задержали группу угонщиков авто в момент кражи BMW X5, сообщает МВД Беларуси.

© Photo : Официальная страница Гомельской ПГ в Facebook
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Воры начали убегать, и завязалась погоня, во время которой один из мужчин протаранил полицейский кордон и скрылся в лесу. Его подельники пытались "прикрыть" товарища, сопровождая его на других авто.  

Правоохранители нашли и задержали скрывшегося угонщика с помощью вертолета и служебных собак. Его соучастники также были пойманы.

В момент задержания полиция нашла у преступников специальные "удочки" - технические приспособления, с помощью которых можно открыть и завести автомобиль.

Мужчины оказались родом из белорусских Калинковичей. Самому старшему из них 30 лет, младшему - 23. Они угоняли авто в Германии как минимум начиная с сентября 2020 года. За весь период их "деятельности", на счету воров накопилось 20 украденных машин. 

Белорусы продавали автомобили в страны Европы и СНГ. Общая сумма украденного составляет более миллиона евро.

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Смотрите на видео кадры со скрытых камер видеонаблюдения, на которых зафиксирован момент очередной кражи.
 
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