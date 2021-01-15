Певица Дуа Липа спровоцировала слухи о беременности

Источник материала: Sputnik Беларусь

Американская певица Дуа Липа опубликовала крайне интригующую запись в сети и спровоцировала слухи о своей беременности.

В настоящее время поп-звезда улетела отдыхать в Мексику в компании бойфренда Анвара - младшего брата супермодели Беллы Хадид. Несмотря на заслуженный отпуск, Дуа Липа не перестает публиковать личные снимки и делиться с поклонниками новостями из жизни. Но последняя публикация певицы вызвала жаркие дебаты фанатов.

В сети обсуждают загадочную публикацию 25-летней Дуа Липы в Instagram: на свой странице звезда опубликовала провокационный снимок, под которым оставила интригующие эмодзи.

Детская бутылочка, плюшевый мишка и ангелочек смутили фолловеров и заставили заподозрить звезду в беременности. Еще больше удивил тот факт, что после вопросов фанатов Дуа Липа удалила запись и пошутила, что ее живот мог округлиться только от еды. В то же время на снимке певица продемонстрировала идеальный пресс.

Напомним, что до этого свое положение отрицала и певица Кэти Топурия, но после официально подтвердила беременность и вышла замуж за возлюбленного-белоруса .

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